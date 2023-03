Imaginile care au scandalizat lumea Formulei 1: cum s-a purtat tatăl lui Verstappen cu Sergio Perez VIDEO

Mexicanul Sergio Perez a câștigat Marele Premiu al Arabiei Saudite în fața coechipierului său Max Verstappen.

Perez a câștigat fără emoții cursa, însă a fost nemulțumit că, în spatele lui, Max Verstappen trăgea tare pentru a-l ajunge. "Nu e un lucru prea inteligent să forțăm acum", le-a transmis Perez inginerilor de la Red Bull.

Olandezul nu l-a putut ajunge pe Sergio Perez, dar a făcut o "aroganță" în ultimul tur, când a tras tare și a stabilit cel mai rapid tur al cursei. Cu acel punct, a rămas în fața lui Perez în clasamentul general - 44 de puncte la 43.

Sergio Perez s-a bucurat la final alături de echipa Red Bull, dar imaginile l-au surprins pe fostul pilot Jos Verstappen, tatăl lui Max Verstappen, ignorându-l pe Sergio Perez și fiind incapabil să se bucure pentru acesta.

Imagini apărute ulterior arată că Jos a dat mâna cu Perez, însă abia după ce mexicanul s-a uitat la el și i-a întins mâna.

Jos Verstappen getting caught up in the Sergio Perez celebrations 😅 pic.twitter.com/R8vXNNQ4Cw