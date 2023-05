Formula 1: se anunță un Grand Prix spectaculos la Miami după o sesiune de calificări cu multe surprize

Marele Premiu de la Miami poate aduce schimbarea de lider în clasamentul general al piloților.

De pe primul loc în grila de start va pleca mexicanul Sergio Perez (Red Bull), care a obținut cel mai bun timp în calificări.

Copechipierul lui, Max Verstappen, a făcut o eroare pe turul rapid și va pleca abia de pe poziția a noua din grilă.

Perez, care e la 6 puncte în urma lui Verstappen, poate profita și, în cazul unei victorii, va trece pe primul loc în clasamentul general.

Mexicanul va fi urmat în grila de start de Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari) și Kevin Magnussen (Haas). Pe cinci a venit Pierre Gasly, completând astfel un cvintet neașteptat.

Marele Premiu de la Miami are loc duminică seara, de la ora 22.25, însă cursa stă sub amenințarea unei furtuni tropicale.

That's one tasty looking grid for Sunday 😋#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/p0sGFaNHmS