Sergio Ramos, brutal contra foștilor colegi de la Real Madrid. A avut un conflict cu Rudiger și a faultat dur VIDEO

Echipa spaniolă Real Madrid a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, meciul disputat în compania echipei FC Sevilla, din etapa a 10-a în La Liga.

Pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Real Madrid a avut gol anulat de VAR în minutul 4, la Valverde. Ambele echipe au atacat şi au avut ocazii de gol, dar de marcat au făcut-o madrilenii, în propria poartă, prin David Alaba, în minutul 74.

Avantajul gazdelor a durat însă doar patru minute, pentru că Dani Carvajal a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ton Kroos, egalând în minutul 78. Chiar dacă au fost nouă minute de prelungire, partida s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Real Madrid se află la primul egal stagional şi ocupă primul loc în clasament, cu 25 de puncte. Pe locul secund se află Girona (22 de puncte), iar pe 3 este FC Barcelona (21 de puncte).

Pe parcursul partidei, Sergio Ramos, fostul fundaș de la BArcelona, a avut intrări dure la Bellingham și la Vinicius și a avut un conflict cu Rudiger.

"După primul minut al meciului l-a lovit pe Rodrygo, transmițând clar că nu îi va face nicio concesie lui Real Madrid. Sergio Ramos a lăsat deoparte latura sentimentală și a jucat meciul Sevilla - Real Madrid de parcă era un El Clasico.

S-a ciocnit cu Rudiger, Vinicius și Camavinga pentru a-și apăra un coechipier, l-a lovit pe Bellingham de parcă era Messi și a căutat golul la fel cum a făcut-o la Lisabona (n.r - în finala UCL din sezonul 2013/2014, contra lui Atletico Madrid, scor 4-1)", a scris Marca.

Sergio Ramos showing Rudiger what being a force, menace & leader on defense means

Ramos is a Jedi master of defending pic.twitter.com/T9gmeDv9vU