Sergiu Andon: De ce nu se sesizeaza nimeni in legatura cu pesedistul Constantin Nita?

Sergiu Andon, deputatul PC revocat de Parlament dupa ce fost declarat incompatibil de instanta, a declarat pentru Ziare.com ca a intreprins toate demersurile necesare pentru a-si apara dreptul fundamental de a fi ales prin vot, exprimandu-si nemultumirea fata de dezinteresul cu care sunt tratate alte cazuri mai grave.

Intrebat de Ziare.com daca a inteles cum se face ca el si-a pierdut mandatul de parlamentar, iar senatorul Mircea Diaconu nu, Sergiu Andon a dat o replica scurta: "Nu!".

Fraudari masive din fonduri europene, parlamentari incompatibili: ANI il va contesta pe Diaconu

Acelasi raspuns l-am primit si la intrebarea daca apreciaza ca Mircea Diaconu este protejat de colegii sai din Senat, si dintr-o tabara politica si din cealalta.

"Nu. Sunt de acord cu ideea ca eu am fost sacrificat. Ceea ce nu inseamna ca ma pronunt asupra cazului Diaconu. Intre cele doua cazuri este o deosebire fundamentala. Situatiile nu sunt deloc similare, clar, si le stiu si cei care au luat masura(...) Am fost sacrificat si e si normal, reprezentantul unui partid mai mic e sacrificat mai usor decat reprezentantul unui partid mai mare, in care solidarizarea in jurul unei persoane se face mai usor.

Dar ceea ce nu pot trece cu vederea este ca in cazul meu nu a existat nici macar temei legal si asta se va vedea in timp. Repet sunt cazuri absolut diferite, reglementate de articole diferite de lege. Domnul Diaconu este la articolul 81-82, eu sunt la alt articol de lege, care nu era supus acestei masuri. S-a luat, s-a luat...Viata mea nu a avut de pierdut", a explicat fostul deputat, referindu-se la pierderea mandatului.

Sergiu Andon a mai spus ca nu poate trece cu vederea ce i s-a intamplat. "Dorinta mea e una, proiectul meu de viata e una(...) dar dreptul meu fundamental de a fi ales e alta. Si nu as fi jurist daca as inchide ochii la incalcarea lui. Si nu am inchis ochii, lucrurile sunt in derulare. Am facut toate demersurile necesare", a precizat el.

"Se vaneaza muste intr-un vazduh plin de corbi"

In ceea ce priveste cazul senatorului Mircea Diaconu, Andon a afirmat ca nu il intereseaza, adaugand: "ca avocat l-as apara cu toata convingerea".

"Ma intereseaza altceva. Am vazut o stenograma a pesedistului Nita discutand cu primarul Brasovului si acolo era incompatibilitate si conflict de interese cu roaba. E o stenograma, daca o fi autentica...Pun ei acolo de o afacere pe zece ani. Acolo sunt incompatibilitatile!

Si nu se sesizeaza nimeni. Si se sesizeaza ca un actor e si director de teatru si senator. Se vaneaza muste intr-un vazduh plin de corbi si de alte pasari de prada", a acuzat avocatul conservator.

Stenograma la care face referire Sergiu Andon a aparut zilele trecute in presa, ea facand parte dintr-o serie de stenograme aparute in dosarul de la Tribunalul Brasov in care este judecat fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar.

Intr-una dintre interceptarile prezentate de Romania TV ca provenind de la DIICOT, liderul PSD Brasov, Constantin Nita, discuta cu primarul Brasovului, George Scripcaru (PDL).

Transcrierea interceptarilor (fragment)

Constantin Nita: Alo, domnu' presedinte primar, ce faceti?

Scripcaru: Sa traiti, domnu' presedinte! Cu partidu' pe aici, ma zbat si eu pe la Bucuresti.

Constantin Nita: Auzi excelenta! Eu am retinut atunci seara ca tu ai avea posibilitatea sa inchiriezi reteaua aia subterana pentru un anumit operator. Intrebarea mea este urmatoarea, cat luati voi pentru km? (...) Ca facem un contract de inchiriere pe ce stiu eu 10 ani, asa, dar un pret care sa traiasca primaria 10 ani! Adica noi venim si luam tot, tot ce ai!

Scripcaru: Da, da, tronsoane.

Constantin Nita: E treaba buna, 10 ani de zile stai si tai factura, nu faci nimic altceva. Si chiria anuala. N-ai treaba, iti vine la sfarsitul anului.