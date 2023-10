Bârfită de nevestele fotbaliștilor de la FCSB, a reacționat: ”Mai bine să fiu luată de rea, decât de proastă”

Andreea Hanca, soția fotbalistului de națională Sergiu Hanca, în prezent la Petrolul Ploiești, a afirmat că a intrat în conflict cu partenerele de viață ale fotbaliștilor de la FCSB, care ar fi bârfit-o.

"Am aflat părerea nevestelor fotbaliștilor de la FCSB despre mine. Vai! Deci eu eram aia a dracu', am și râs. Am zis că e mai bine să fiu luată de rea, decât de proastă.

Sunt bârfe, dar până la urmă în orice domeniu sunt bârfe. Bune, rele, nu mai contează, mergi mai departe", a spus Andreea Hanca, în podcastul Tare de Tot, realizat de Viorel Grigoroiu.

Sergiu Hanca a evoluat mult timp la rivala FCSB-ului, Dinamo (2016-2019), după care a plecat în Polonia, la Cracovia, întorcându-se în România la Universitatea Craiova, în 2022, de unde s-a transferat la Petrolul.

