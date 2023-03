Sergiu Nicolaescu nu pleaca din PSD

Senatorul PSD Sergiu Nicolaescu a declarat ca nu intentioneaza sa paraseasca partidul, chiar daca nu a reusit sa intre la congresul de acum doua saptamani.

Astfel, el a negat informatiile aparute, in ultimul timp, in presa. "Nu am de gand sa plec din PSD. Nu e nimic adevarat. Eu nu am spus asa ceva, nu am vorbit cu nimeni despre plecarea din PSD, nici macar cu sotia mea. Daca au aparut astfel de informatii, nu sunt adevarate si nu imi explic pe ce baza au aparut, de unde a pornit toata treaba", a declarat Nicolaescu, pentru Mediafax.

Senatorul PSD a adaugat ca nu a putut sa intre in sala, nefigurand pe lista delagatiilor si nici pe cea a invitatilor.

"M-am enervat si am plecat. Cand iti pune un bodyguard mana in piept si te opreste zicand ca nu figurezi pe lista, va dati seama ca e suparator. Nu imi explic de ce nu eram pe lista delegatilor, intrucat eu sunt senator, deci membru de drept al Congresului", a spus Nicolaescu.

