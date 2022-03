Tenismenul Sergiy Stakhovsky a ajuns pe front și oferă primele detalii: "Nimeni nu vrea să se predea"

Tenismenul ucrainean Sergiy Stakhovsky, 36 de ani, locul 233 ATP, a lăsat racheta de tenis de-o parte și s-a alăturat compatrioților săi care își apără țara.

Stakhovsky a mers direct în capitala Ucrainei și a scris pe twitter, luni, 1 martie, la 5 dimineața: "Ziua a doua în Kiev începe. Lumea are un moral bun... nimeni nu e dispus să se predea".

Sergiy Stakhovsky are 4 titluri ATP în carieră, a urcat până pe locul 31 ATP și rămâne în istorie pentru victoria repurtată împotriva lui Federer la Wimbledon.

Day #2 in Kyiv starts. People around me in high spirits… no one is willing to surrender🇺🇦✊🏻