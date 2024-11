Fiul lui Ștefan Bănică Jr. a dat lovitura. În ce serial de la TV urmează să apară

Radu Ștefan Bănică și Emilian Mihai Nechifor vor putea fi urmăriţi, în curând, la Antena 1, în cel mai nou serial original românesc, semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production - „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”.

Fiul lui Ștefan Bănică, într-un rol în cel mai nou serial de la Antenă

În serialul ce aduce în plin plan povestea unei tinere abandonate la naştere, cei doi le vor da viață lui Toby și Ducu, doi tineri pasionați de muzică, ambii cu o copilărie greu încercată, petrecută într-o casă socială. Mai mult, Emilian a compus şi a interpretat piesa de generic a serialului de la Antena 1.

Radu Ştefan Bănică, fiul cel mare al artistului Ştefan Bănică, va putea fi urmărit într-un rol de excepție. Absolvent al U.N.A.T.C. I.L. Caragiale, în 2023, Radu Ştefan şi-a făcut debutul în muzică în 2022, deşi la acea vreme avea deja câţiva ani de când scria piese, iar la 20 de ani şi-a întemeiat propriul business.

Pe lângă piesele de teatru, Radu Ştefan a putut fi urmărit şi la „Te cunosc de undeva!”, unde a făcut echipă cu Emilia Popescu. În serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, acesta îl va interpreta pe Ducu.

„Am primit propunerea de a juca rolul lui Ducu cu un mix de emoție și nerăbdare. Când am citit scenariul, am simțit o conexiune cu acest personaj: un copil care a crescut într-o casă socială, abandonat de familia sa și hotărât să-și transforme visurile în realitate.

Interpretarea lui Ducu este o călătorie emoțională și provocatoare. Este un personaj care poartă o poveste plină de tristețe și speranță. Mă simt onorat că am ocazia să aduc la viață un copil cu un vis atât de puternic, care caută să-și găsească locul în lume. Este un rol care m-a provocat să mă cunosc mai bine și să îmi explorez latura emoțională. Sper că publicul va reuși să se identifice cu Ducu și să simtă puterea mesajului său.”, a spus fiul lui Ștefan Bănică.

Emilian Mihai Nechifor, care va da viață personajului Toby, este unul dintre cei mai urmăriţi şi apreciaţi artişti din tânăra generaţie, cu numeroase piese în topurile de specialitate şi cu un trofeu al transforming show-ului „Te cunosc de undeva!” în palmares.

„Mi-am dorit foarte mult să joc într-un serial sau un film, așa că am aplicat la începutul anului, pentru ca am văzut pe internet anunțul de casting de la serial. Nu am experiență în actorie, dar mi-am dorit foarte mult să încerc diferite lucruri care să mă scoată din zona de confort și să mă crească ca artist. Am primit personajul care mi se potrivește mănușă, Toby. Nu aș vrea să dau prea mult din casă, dar cred că pot să vă spun că Toby are un prieten de nădejde care îi este aproape zi de zi. Sunt foarte fericit că am parte de experiența asta și abia aștept să o împărtășesc cu voi”, a declarat Emilian.

