Nebunie în Serie A, după meciul dintre Milan și Roma: cum arată clasamentul la vârf

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 07:32
1031 citiri
AC Milan a câștigat cu 1-0 FOTO Facebook AS Roma

Echipa italiană AC Milan a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a 10-a din Serie A.

Milanezii au marcat unicul gol al meciului în minutul 39, prin Strahinja Pavlovic, care a beneficiat de un assist al lui Rafa Leao. Capitolinii au primit un penalti, pe care l-a executat Dybala, în minutul 81, însă portarul Maignan a respins şi scorul a rămas 1-0 pentru Milan.

Echipa lui Massimiliano Allegri a pierdut însă doi jucători accidentaţi, pe Saelemaekers (ieşit în minutul 87) şi pe Rafa Leao, înlocuit în al patrulea minut al prelungirilor.

Clasament foarte strâns la vârf

S-a terminat AC Milan – AS Roma 1-0 şi în Serie A conduce Napoli (22 de puncte), urmată de trei echipe cu câte 21 de puncte, despărţite de golaveraj: Inter, Milan şi AS Roma. Pe locul 4 e Bologna, cu 18 puncte.

Pentru Inter, echipa lui Cristian Chivu, urmează douî meciuri extrem de improtante pe teren propriu: cu Lazio (9 noiembrie) și derby-ul cu Ac Milan (23 noiembrie, după pauza cauzată de meciurile echipelor naționale).

#serie A, #AC Milan, #AS Roma, #napoli, #Inter Milano, #Cristi Chivu , #stiri fotbal
