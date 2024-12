Paulo Fonseca nu mai este antrenorul echipei AC Milan. Concediat de conducătorii săi după remiza cu AS Roma în Serie A, antrenorul a confirmat vestea jurnaliştilor la plecarea de la stadion.

Paulo Fonseca (51 de ani), care a fost trimis în tribune în prima repriză pentru că a contestat deciziile arbitrului, a apărut totuşi la conferinţa de presă de după meci, insistând că nu a primit nicio comunicare de la conducătorii săi şi relatând prestaţia jucătorilor săi ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

La scurt timp după miezul nopţii, presa italiană anunţat că şefii de la AC Milan l-au demis pe Fonseca, numit în iunie.

În cele din urmă, Fonseca însuşi a fost cel care a confirmat elegant vestea pentru Sky Sport din maşina sa, în timp ce părăsea stadionul: „Da, este adevărat. Aşa este viaţa. Dar am conştiinţa curată. Am făcut tot ce am putut”.

Un alt portughez, Sergio Conceiçao, este aşteptat să semneze luni un contract pe şase luni, cu opţiune de prelungire.

AC Milan este pe locul 8 în Serie A, cu 27 de puncte.

🔴⚫️🇵🇹 Official announcement in the upcoming hours for Paulo Fonseca fired and Sérgio Conceição as new AC Milan head coach.

It’s all signed. 🔐

Conceição didn’t accept three proposals from Europe/South America in last 3 weeks as he knew AC Milan were strongly considering him. pic.twitter.com/tQ6mdEr2EZ