Modric, "nemuritor": A marcat golul victoriei pentru AC Milan și s-a bucurat ca un copil VIDEO

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 07:50
Luka Modric FOTO X Lega Serie A

Echipa italiană AC Milan a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Bologna, în etapa a treia din Serie A.

Veteranul croat Luka Modrić nu se dezminte nici la AC Milan. După assistul din etapa trecută, în victoria cu Lecce, mijlocaşul care a împlinit recent 40 de ani a înscris unicul gol al meciului cu Bologna.

Modrić a înscris în minutul 61 al înfruntării, a primit nota 8,4 din partea site-ului sofascore, şi a fost desemnat MVP-ul meciului, pentru a doua oară consecutiv. Echipa lui Massimiliano Allegri a câştigat, aşadar, cu Bologna, 1-0, şi a legat a doua victorie consecutivă în campionat, unde, cu 6 puncte, ocupă locul cinci.

