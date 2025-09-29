Derby în Italia cu goluri, penalty și cartonaș roșu: Modric a fost din nou "stelar", iar Milan trece pe primul loc

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 08:06
Derby în Italia cu goluri, penalty și cartonaș roșu: Modric a fost din nou "stelar", iar Milan trece pe primul loc
Rafa Leao și Luka Modric FOTO X @RF__1992

Echipa italiană AC Milan a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană a Italiei, Napoli, în etapa a cincea din Serie A.

Milanezii au deschis scorul, încă din minutul 3, când a marcat Alexis Saelemaekers, jucătorul care se află la primul gol pentru echipa lui Massimiliano Allegri după mai bine de 29 de luni. Gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 31, prin Christian Pulisic.

Pervis Estupiñán a lăsat-o pe Milan în zece, cu un cartonaş roşu primit în minutul 56, şi campioana en-titre a profitat, reducând din diferenţă în minutul 60, prin De Bruyne, din penalti. Napoli a presat pentru a găsi golul egalizator, însă milanezii s-au apărat extraordinar şi AC Milan – Napoli a fost 2-1.

Veteranul Luka Modrić a făcut din nou o partidă excelentă și s-a remarcat cu pasele sale impecabile.

Cu această victorie, Milan o egalează pe Napoli în clasament, producându-i prima înfrângere, şi conduce în Serie A, cu 12 puncte. Napoli e a doua, cu acelaşi număr de puncte, iar pe trei e AS Roma, care are tot 12 puncte.

"Mister Chivu orgolios": reacția "nebună" a antrenorului român a uimit Italia VIDEO
"Mister Chivu orgolios": reacția "nebună" a antrenorului român a uimit Italia VIDEO
Inter Milano a câștigat în Serie A, scor 2-0 cu Cagliari, înregistrând a treia victorie consecutivă în toate competițiile. Golurile au fost marcate de Lautaro Martinez (min. 9) și Pio...
Cum se împart mandatele din Parlamentul Moldovei. Rezultatul a stârnit proteste: „Nu vom recunoaște alegerile falsificate". Fericire la pro-europeni: „Moldova – 3, Putin – 0"
Cum se împart mandatele din Parlamentul Moldovei. Rezultatul a stârnit proteste: „Nu vom recunoaște alegerile falsificate”. Fericire la pro-europeni: „Moldova – 3, Putin – 0”
PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova. Moldovenii au semnalat clar dorința ca țara lor să rămână pe...
