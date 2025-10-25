"Bombă" în Italia: Chivu poate trece pe primul loc după surpriza serii în Serie A

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 02:18
194 citiri
"Bombă" în Italia: Chivu poate trece pe primul loc după surpriza serii în Serie A
Luka Modric, AC Milan FOTO X Lega Serie A

Mare surpriză în Serie A: Pisa a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia AC Milan, într-un meci din etapa a opta a Serie A.

Gazdele au deschis scorul pe stadionul Giuseppe Meazza, în minutul 7, prin Rafa Leao, iar scorul a rămas neschimbat pe tabelă până în minutul 60, când Cuadrado a egalat, din penalti.

Nou-promovata a reuşit însă să dea lovitura în minutul 86. Atunci oaspeţii au marcat, pe contraatac, prin Mbala Nzola şi milanezii au fost nevoiți să alerge după egalare în minutele rămase.

Modric i-a pasat lui Athekame şi acesta a înscris cu un şut de la distanţă în minutul 90+3, iar liderul campionatului prinde in extremis un egal în faţa unei echipe care se află în subsolul clasamentului. AC Milan – Pisa 2-2, şi elevii lui Allegri sunt lideri, cu 17 puncte. Pisa e pe locul 17, cu 4 puncte.

Dacă învinge la Napoli, în meciul jucat sâmbătă seara pe terenul Diego Armando Maradona, Interul lui Chivu va urca pe primul loc în Serie A.

Chivu a cerut, Inter s-a conformat! 60 de milioane de euro pentru "bijuteria" crescută de Real Madrid
Chivu a cerut, Inter s-a conformat! 60 de milioane de euro pentru "bijuteria" crescută de Real Madrid
Clubul de fotbal Inter Milano pregătește o ofertă de aproape 60 de milioane de euro pentru a obține semnătura starului Nico Paz de la Como, conform publicației Tycsports din Argentina....
Cristi Chivu are meci cu Inter în Liga Campionilor. Antrenorul român și-a dezvăluit ambițiile într-un discurs superb
Cristi Chivu are meci cu Inter în Liga Campionilor. Antrenorul român și-a dezvăluit ambițiile într-un discurs superb
Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, este total concentrat asupra meciului cu formația Union Saint-Gillois, programat marți seara în Belgia, în cadrul etapei a treia a Ligii...
#serie A, #AC Milan, #Pisa, #Inter Milano, #Cristi Chivu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Suntem pregatiti sa facem un pariu cu Statele Unite". Anunt la cel mai inalt nivel: "Lui Trump ii e frica". Raspunsul Casei Albe
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sarbilor nu le-a venit sa creada! Ce s-a intamplat la mai putin de 24 de ore de la aparitia imaginilor neverosimile din Belgrad

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Bombă" în Italia: Chivu poate trece pe primul loc după surpriza serii în Serie A
  2. S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul
  3. Poliția din Spania a rezolvat "afacerea menajera", avându-l ca victimă pe Iker Casillas
  4. ”Și cei arestați au voie să vorbească!” Reacție dură a unui antrenor din Superliga
  5. Încă o victimă! Cui i-a mai luat puncte Csikszereda
  6. Mutu, reacție explozivă la adresa lui Zenga: „Taci, mă! Ai vorbit cu rasism și superioritate”
  7. Cutremurător. Cum s-a comportat șahistul de 29 de ani în penultima noapte a vieții: ”Trebuie să te duci la culcare, omule!” VIDEO
  8. Mutu "a executat" fotbalistul pe care l-a prins că joacă la pariuri. Fosta iubită "l-a trădat"
  9. Lecția predată de Cristi Chivu înainte de marele meci cu Napoli: "Altfel nu câștigi trofee"
  10. Chivu a cerut, Inter s-a conformat! 60 de milioane de euro pentru "bijuteria" crescută de Real Madrid