Lider-surpriză în Serie A! Interul lui Chivu a ieșit în afara podiumului înaintea derby-ului de foc

S Roma a trecut pe primul loc, cel puțin până la meciurile jucate de Milan și Napoli FOTO X AS Roma

AS Roma a obținut o victorie uriașă pe „Artemio Franchi”, învingând Fiorentina cu 2-1, într-un meci intens care a schimbat ierarhia din vârful clasamentului.

Cu acest succes, echipa lui Gian Piero Gasperini urcă pe primul loc, în timp ce Interul lui Cristian Chivu coboară pe poziția a patra.

AS Roma are 15 puncte după șase meciuri, iar Inter a acumulat 12 puncte. Ocupantele locurilor doi și trei din acest moment, AC Milan (12 puncte) și Napoli (12 puncte), urmează să joace cu Juventus la Torino, respectiv cu Genoa.

Fiorentina a început perfect partida, deschizând scorul în minutul 14 prin Moise Kean, după o pasă inspirată a lui Hans Nicolussi Caviglia. Roma a reacționat imediat: doar opt minute mai târziu, Matías Soulé a restabilit egalitatea (1-1), după o acțiune rapidă în care Artem Dovbyk a contribuit decisiv.

Momentul decisiv al meciului a venit în minutul 30, când mijlocașul Bryan Cristante a înscris pentru 2-1, profitând de o fază fixă lucrată impecabil de echipa lui Gasperini. În ciuda presiunii Fiorentinei din repriza secundă, Roma a rezistat și a obținut toate cele trei puncte.

Victoria aceasta nu doar că menține seria excelentă a „giallorossilor”, dar le aduce și prima poziție în Serie A, o performanță care părea greu de imaginat în urmă cu câteva etape.

Atmosfera din capitală se anunță incandescentă, pentru că pe 18 octombrie urmează marele duel: AS Roma – Inter. O confruntare de foc între echipa aflată în vârful de formă a lui Gasperini și Interul lui Chivu.

