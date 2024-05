Legendara echipă italiană care revine în Serie A după 21 de ani. E antrenată de un fost mare jucător de la Barcelona și de la Arsenal

Remiza 1-1 cu Consenza, obţinută vineri, a adus echipei Como revenirea în Serie A după o absenţă de 21 de ani, în cea de-a 38-a şi ultima etapă a celei de-a doua divizii italiene.

Como a terminat pe locul 2 în Serie B şi se va alătura campioanei Parma, promovată în urmă cu două săptămâni, în prima ligă.

Clubul lombard a petrecut treisprezece sezoane în Serie A, ultimul în 2002-03, cea mai bună clasare fiind locul 6 în sezonul 1949-1950.

Como Calcio a avut patru antrenori diferiţi în acest sezon, inclusiv fostul internaţional spaniol Cesc Fabregas, între rundele 14 şi 18. Fabregas feste de fapt antrenorul principal, dar în acte ocupă poziția de secund pentru că nu are licență PRo.

Al treilea şi ultimul bilet pentru Serie A va fi decis de un baraj între echipele de pe locurile trei până pe opt, inclusiv Veneţia, locul trei, şi Sampdoria, locul şapte.

Înaintea celei de-a 36-a etape din Serie A din acest weekend, o singură echipă a retrogradat până acum în divizia a doua, Salernitana.

