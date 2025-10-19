Surpriză uriașă în Serie A! Chivu jubilează după ultimul rezultat din campionatul italian

Formaţia Juventus Torino a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Como, în etapa a 7-a a campionatului Italiei.

Golurile au fost marcate de Kempf, în minutul 4, şi Paz, în minutul 79. În clasament, Juventus ocupă locul 6, cu 12 puncte, în timp ce Como este pe 5, tot cu 12 puncte.

Dacă ar fi învins-o pe Como, Juve o egala pe Inter Milano la puncte și s-ar fi alăturat celor trei echipe din fruntea Serie A care au 15 puncte: Inter, Napoli și AS Roma.

Așa, echipa torineză rămâne într-o criză profundă, având șase meciuri la rând fără victorie, mai precis de la acel succes, scor 4-3, chiar cu Inter Milano.

Pentru Juve urmează un meci de foc cu Real Madrid în Liga Campionilor.

Cum a decurs meciul Como - Juventus

Partida a început perfect pentru gazde, care au deschis scorul încă din minutul 4 prin Kempf, după o fază fixă tratată superficial de defensiva „Bătrânei Doamne”. Deși torinezii au încercat să reintre în joc, lipsa de intensitate din ofensivă și greșelile din spatele au continuat să le creeze probleme. Finalul le-a fost fatal: în minutul 79, Paz a dublat avantajul gazdelor și a pecetluit una dintre cele mai surprinzătoare victorii.

Reacții din presa italiană

Gazzetta dello Sport: „Juventus a intrat pe teren adormită și a fost trezită prea târziu. Înfrângerea cu Como e mai mult decât un accident – e un semnal serios”.

Corriere dello Sport: „Nicio reacție, nicio ocazie majoră, niciun plan. Tudor trebuie să schimbe rapid ceva”.

Tuttosport: „Como a părut echipa mare. Juventus, fără personalitate și fără lideri.”

