Out de la Inter Milano? Fabrizio Romano a spus totul despre Cristi Chivu

Cristi Chivu nu are viață ușoară la Inter, după eșecurile cu Udinese și Juventus Torino din Serie A, iar Fabrizio Romano a spus totul despre viitorul românului.

Interul lui Cristi Chivu va juca miercuri seara în Liga Campionilor, contra celor de la Ajax Amsterdam, într-o partidă care ar putea fi crucială în ceea ce privește viitorul românului pe banca nero-azzurrilor.

Fabrizio Romano, reputatul jurnalist italian, spune că, deocamdată, postul românului nu e în pericol.

"Mulți mă întreabă despre Cristi Chivu. Pentru moment, cei de la Inter nu au început niciun demers de a-l demite. Nu au contactat niciun alt antrenor și nici n-au făcut altă acțiune similară. Își păstrează încrederea în Chivu.

După meci, Chivu și-a făcut vocea auzită în fața jucătorilor. Acum, jucătorii vor trebui să răspundă pe teren. Inter nu are în momentul de față niciun plan să îl înlocuiască și își menține încrederea în el", a spus Romano, citat de FC Inter 1908.

Ads