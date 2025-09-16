Out de la Inter Milano? Fabrizio Romano a spus totul despre Cristi Chivu

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 10:55
545 citiri
Out de la Inter Milano? Fabrizio Romano a spus totul despre Cristi Chivu
Cristi Chivu FOTO X Serie A

Cristi Chivu nu are viață ușoară la Inter, după eșecurile cu Udinese și Juventus Torino din Serie A, iar Fabrizio Romano a spus totul despre viitorul românului.

Interul lui Cristi Chivu va juca miercuri seara în Liga Campionilor, contra celor de la Ajax Amsterdam, într-o partidă care ar putea fi crucială în ceea ce privește viitorul românului pe banca nero-azzurrilor.

Fabrizio Romano, reputatul jurnalist italian, spune că, deocamdată, postul românului nu e în pericol.

"Mulți mă întreabă despre Cristi Chivu. Pentru moment, cei de la Inter nu au început niciun demers de a-l demite. Nu au contactat niciun alt antrenor și nici n-au făcut altă acțiune similară. Își păstrează încrederea în Chivu.

După meci, Chivu și-a făcut vocea auzită în fața jucătorilor. Acum, jucătorii vor trebui să răspundă pe teren. Inter nu are în momentul de față niciun plan să îl înlocuiască și își menține încrederea în el", a spus Romano, citat de FC Inter 1908.

Cristi Chivu, obligat să câștige următoarele meciuri! Partida care i-ar putea fi fatală
Cristi Chivu, obligat să câștige următoarele meciuri! Partida care i-ar putea fi fatală
După un start perfect de campionat, 5-0 cu AC Torino, Cristian Chivu a pierdut meciurile cu Udinese și Juventus din campionat. Pe Chivu îl așteaptă acum partidele cu Ajax Amsterdam, din...
"Să fie dat afară!" E scandal mare în Italia, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu 4-3
"Să fie dat afară!" E scandal mare în Italia, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu 4-3
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-4, cu Juventus Torino, în etapa a treia din Serie A. Torinezii au nouă...
#serie A, #Cristi Chivu, #Inter Milano, #fabrizio romano, #Ajax , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lupte cu "demonii", tendinta de autodistrugere. A venit momentul adevarului si nu s-a ferit de cuvinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
La scurt timp dupa ce a mostenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat in fata profesionistilor

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mircea Lucescu a ajuns nervos la sediul Federației! "Imediat îmi dau demisia"
  2. Out de la Inter Milano? Fabrizio Romano a spus totul despre Cristi Chivu
  3. Spectacolul Ligii Campionilor începe azi! Meciuri de vis încă din prima etapă: Chivu își înfruntă fosta echipă
  4. Genoa lui Șucu a smuls un egal în prelungiri. Ce a făcut internaționalul român Nicolae Stanciu
  5. Conor McGregor nu mai vrea să fie preşedintele Irlandei. Motivul invocat de starul MMA
  6. Suma exorbitantă cu care s-a vândut un abțibild Panini cu Messi. Este prima dată când un cartonaș de fotbal atinge acest nivel
  7. Meci perfect făcut de Dinamo la Ploiești! Ciobotariu, băgat în ședință
  8. Echipa revelație din Superliga a urcat pe loc de play-off! Partidă de vis în deplasare
  9. Marele fotbalist polonez, atacat din România: "Prostul ăla de Lewandowski, efectiv ultima gloabă..."
  10. Cel mai bun jucător al Craiovei, refuzat de Dinamo. Câinii au ratat un superatacant