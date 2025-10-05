Italienii, impresionați de antrenorul român: au găsit un nou cuvânt pentru a-l descrie

Meciul cu Cremonese a fost, în opinia presei italiene, momentul în care Inter nu doar că a jucat bine, dar a și demonstrat consistență, eficiență și caracter — elemente care pot face diferența pe termen lung.

După victoria clară, 4-1, obținută de Inter Milano pe teren propriu cu Cremonese, presa din Italia l-a ovaționat pe antrenorul Cristi Chivu, evidențiindu-i progresul și maturitatea tactică.

Presa italiană a remarcat că echipa lui Chivu și-a găsit echilibrul: pressing sus, ritm alert, control al jocului, eficiență în fața porții – elemente care până acum au lipsit într-o măsură

„În primele săptămâni de la venirea lui Chivu, cea mai frecventă critică a fost că Inter creează mult, dar nu finalizează. A avut ocazii numeroase, dar nu au fost și multe reușite din etapa a doua a sezonului. Și prea des, a existat riscul de a suferi reveniri evitabile (n.r. meciul cu Juventus). Împotriva lui Cremonese a sosit mult așteptatul moment: pressing înalt, tempo ridicat, controlul jocului și precizie maximă în fața porții.

Noua direcție a tehnicianului pare să fie în plină desfășurare, Inter devenind din ce în ce mai mult echipa lui Cristi Chivu. Nerazzurii au găsit echilibrul, fluiditatea în tranziții și o gestionare mai matură a jocului. Atacanții s-au deblocat, mijlocașul a dominat în intensitate și idei, iar apărarea nu a avut niciodată probleme: mixul perfect pentru a transforma o echipă bună într-o mașinărie câștigătoare.”, a notat TMW.

”Chivuismul o umilește pe Cremonese”, titrează Inter Live.

”Chivuismul este din ce în ce mai real: în comparație cu era lui Simone Inzaghi, echipa stă cu câțiva metri mai sus și-i lasă adversarului puține spații.

Rezultatul este o dominare categorică și un Inter care joacă vertical și ajunge foarte ușor la poarta adversă”, au mai scris italienii.

Ads