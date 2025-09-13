Îl așteaptă "la cotitură" pe Chivu! Marele antrenor care pândește demiterea românului

Juventus - Inter este capul de afiș al acestui weekend. Pe Chivu îl așteaptă o deplasare de foc și unii spun că își joacă postul.

După eșecul de acasă cu Udinese, postul lui Chivu se clatină deja. Iar meciul din această seară, Juventus - Inter (ora 19.00), poate avea o importanță majoră.

Jurnaliștii italieni susțin că postul lui Chivu este râvnit de Jose Mourinho, cel care a câștigat tripla istorică în fruntea lui Inter Milano - campionat, Cupă, Liga Campionilor.

Mou s-a despărțit recent de Fenerbahce și așteaptă un semn din partea șefilor lui Inter.

”Este un meci foarte riscant pentru banca lui Chivu. Din declarațiile lui se simte teama. Cred că avem nevoie de mai mult decât câteva îmbunătățiri. Încearcă să reaprindă entuziasmul în vestiar, dar nu vreau ca problemele clubului să afecteze liniștea echipei.

Este începutul sezonului, iar Juve are o identitate foarte clară comparativ cu Inter. Cât despre Inter, aș spune că, dacă jucătorii își doresc cu adevărat, lotul nerazzurrilor este mai puternic decât cel al lui Juve.

Lautaro și Yildiz sunt nume importante, dar, privind meciurile echipelor naționale, cred că există o diferență clară în favoarea jucătorilor lui Juve în ceea ce privește prospețimea mentală”, a spus fostul portar italian Simone Braglia, conform TuttoMercatoWeb.

