Final de etapă în Serie A: pe ce loc a ajuns Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu

Echipa italiană Lazio Roma a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea torineză Juventus, în etapa a opta din Serie A.

Toma Basic a înscris în minutul 9 pentru Lazio şi echipa romană a ştiut să-şi conserve avantajul până la final, deşi „Bătrâna Doamnă” a avut posesia, dar şi câteva ocazii de egalare, anulate de intervenţiile portarului Ivan Provedel. Lazio s-a impus cu 1-0, câştigând abia al doilea meci în ultimele şase etape, în timp ce Juventus bifează al cincilea meci fără victorie în campionat şi a doua înfrângere la rând.

În clasamentul din Serie A, Juventus se află pe locul 8, cu 12 puncte, iar Lazio e pe 10, cu 11 puncte.

La vârf, lider este Napoli, cu 18 puncte, urmată de AS Roma (18 pct), AC Milan (17 pct) și Inter Milano (15 pct).

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, este ultima în Serie A, având doaer 3 puncte.

