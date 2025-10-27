Final de etapă în Serie A: pe ce loc a ajuns Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 06:52
261 citiri
Final de etapă în Serie A: pe ce loc a ajuns Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu
Cristi Chivu FOTO X Inter

Echipa italiană Lazio Roma a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea torineză Juventus, în etapa a opta din Serie A.

Toma Basic a înscris în minutul 9 pentru Lazio şi echipa romană a ştiut să-şi conserve avantajul până la final, deşi „Bătrâna Doamnă” a avut posesia, dar şi câteva ocazii de egalare, anulate de intervenţiile portarului Ivan Provedel. Lazio s-a impus cu 1-0, câştigând abia al doilea meci în ultimele şase etape, în timp ce Juventus bifează al cincilea meci fără victorie în campionat şi a doua înfrângere la rând.

În clasamentul din Serie A, Juventus se află pe locul 8, cu 12 puncte, iar Lazio e pe 10, cu 11 puncte.

La vârf, lider este Napoli, cu 18 puncte, urmată de AS Roma (18 pct), AC Milan (17 pct) și Inter Milano (15 pct).

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, este ultima în Serie A, având doaer 3 puncte.

"Eu nu mă plâng, am demnitate!" Cristi Chivu l-a taxat pe Antonio Conte după Napoli - Inter
"Eu nu mă plâng, am demnitate!" Cristi Chivu l-a taxat pe Antonio Conte după Napoli - Inter
Antrenorul Interului, Cristi Chivu (44 de ani), s-a arătat deranjat de declarațiile rivalului de pe banca celor de la Napoli, după ce milanezii au pierdut cu 3-1 meciul de pe terenul campioanei...
Cristi Chivu reacționează dur după înfrângerea cu Napoli: „Nu-mi pasă!” Românul pregătește ședință cu vestiarul
Cristi Chivu reacționează dur după înfrângerea cu Napoli: „Nu-mi pasă!” Românul pregătește ședință cu vestiarul
Interul lui Cristi Chivu a cedat cu 1-3 pe terenul celor de la Napoli, în derby-ul etapei a 8-a din Serie A, iar finalul partidei a fost umbrit de un scandal iscat între jucătorii nerazzurrilor...
#serie A, #lazio, #juventus, #Cristi Chivu, #Inter Milano, #napoli, #AC Milan, #AS Roma , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a lasat pe toti "masca" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "M-a bufnit plansul". Gestul neasteptat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a lasat pe toti "masca" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "M-a bufnit plansul". Gestul neasteptat

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Florin Tănase l-a desființat pe Giovanni Becali după FCSB - UTA: „Îmi e milă de el, săracul. E de plâns!”
  2. Final de etapă în Serie A: pe ce loc a ajuns Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu
  3. La Liga: victorie obținută în prelungiri de Rayo Vallecano. Ce a făcut internaționalul român
  4. Formula 1: un nou lider în clasamentul general al piloților! Cum s-a încheiat Marele Premiu din Mexic
  5. Umilință în FCSB - UTA! Până și portarul a fost eliminat în meciul cu patru marcatori
  6. Victorie importantă pentru Răzvan Lucescu. Românul e lider în Grecia
  7. Portarul naționalei României a fost din nou erou în Spania. Ce notă a primit
  8. Victorie mare în Premier League pentru echipa lui Radu Drăgușin, care a urcat pe podium
  9. Jannik Sinner a egalat un record al lui Novak Djokovic, vechi de 10 ani
  10. Real Madrid - FC Barcelona, derby de poveste. Deciziile VAR care au stabilit rezultatul final