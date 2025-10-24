Chivu a cerut, Inter s-a conformat! 60 de milioane de euro pentru "bijuteria" crescută de Real Madrid

Como a învins-o cu 2-0 pe Juventus, iar Nico Paz a marcat golul doi FOTO X Como 1907

Clubul de fotbal Inter Milano pregătește o ofertă de aproape 60 de milioane de euro pentru a obține semnătura starului Nico Paz de la Como, conform publicației Tycsports din Argentina.

Potrivit publicației TyC Sports din Argentina, Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, se pregătește să lanseze o ofertă impresionantă, estimată la aproximativ 58-60 de milioane de euro, pentru a-l transfera pe Nico Paz, revelația echipei Como 1907 din Serie A.

Tânărul mijlocaș ofensiv argentinian, în vârstă de 21 de ani, se află sub contract cu Como până în iunie 2028, însă orice posibil transfer trebuie aprobat de Real Madrid, clubul care l-a format. „Los Blancos” dețin atât o opțiune de răscumpărare în 2026 și 2027, cât și 50% dintr-o eventuală sumă de revânzare.

Evoluții spectaculoase la Como

Nico Paz este considerat una dintre marile revelații ale sezonului în Italia. În actuala ediție de campionat, mijlocașul a fost implicat direct în opt dintre cele nouă goluri marcate de Como - reușind patru goluri și patru pase decisive.

În partida disputată pe 19 octombrie 2025, împotriva lui Juventus, tânărul argentinian a impresionat din nou, fiind unul dintre cei mai activi jucători de pe teren și reușind golul de 2-0, care a consfințit victoria lui Como.

Chivu a rămas impresionat de evoluțiile lui Nico Paz și a le-a cerut șefilor să insiste pentru transfer.

Real Madrid încă nu e hotărâtă

Întrebat despre posibilitatea revenirii lui Nico Paz pe Santiago Bernabéu, antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a declarat că „este prea devreme” pentru a vorbi despre o eventuală revenire a tânărului mijlocaș.

