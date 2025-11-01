Dan Șucu l-a concediat pe Patrick Vieira de la Genoa! Ce antrenor va conduce echipa

Clubul Genoa, patronat de Dan Șucu, a anunțat oficial că Patrick Vieira nu mai este antrenorul primei echipe. Decizia a venit după rezultatele tot mai slabe ale formației italiene în campionat.

În aceeași zi, conducerea clubului a renunțat și la serviciile directorului sportiv, Marco Ottolini.

„Genoa CFC anunță că Patrick Vieira nu mai este antrenorul primei echipe. Clubul dorește să îi mulțumească antrenorului și staff-ului său pentru dăruirea și profesionalismul de care au dat dovadă și le transmite cele mai bune urări pentru continuarea carierei profesionale”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Până la numirea unui nou tehnician, prima echipă a fost preluată în interimat de Roberto Murgita, asistat de Domenico Criscito.

După nouă etape, Genoa e ultima în Serie A, având trei puncte după nouă meciuri, partide în care nu a înregistrat nicio victorie.

Pentru Genoa urmează deplasarea de la Sassuolo.

