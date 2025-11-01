Dan Șucu l-a concediat pe Patrick Vieira de la Genoa! Ce antrenor va conduce echipa

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 12:18
265 citiri
Dan Șucu l-a concediat pe Patrick Vieira de la Genoa! Ce antrenor va conduce echipa
Patric Vieira nu mai e antrenorul clubului Genoa. Foto: Facebook / Joseph Kiilu

Clubul Genoa, patronat de Dan Șucu, a anunțat oficial că Patrick Vieira nu mai este antrenorul primei echipe. Decizia a venit după rezultatele tot mai slabe ale formației italiene în campionat.

În aceeași zi, conducerea clubului a renunțat și la serviciile directorului sportiv, Marco Ottolini.

„Genoa CFC anunță că Patrick Vieira nu mai este antrenorul primei echipe. Clubul dorește să îi mulțumească antrenorului și staff-ului său pentru dăruirea și profesionalismul de care au dat dovadă și le transmite cele mai bune urări pentru continuarea carierei profesionale”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Până la numirea unui nou tehnician, prima echipă a fost preluată în interimat de Roberto Murgita, asistat de Domenico Criscito.

După nouă etape, Genoa e ultima în Serie A, având trei puncte după nouă meciuri, partide în care nu a înregistrat nicio victorie.

Pentru Genoa urmează deplasarea de la Sassuolo.

Dan Șucu n-a suportat umilința și a luat o decizie radicală
Dan Șucu n-a suportat umilința și a luat o decizie radicală
Echipa italiană Genoa, patronată de românul Dan Șucu, a anunţat vineri despărţirea de directorul sportiv, Marco Ottolini, iar presa italiană pronostichează: următorul pe listă ar putea...
Dezastru pentru Dan Șucu! Cum au reacționat fanii la ultimul meci
Dezastru pentru Dan Șucu! Cum au reacționat fanii la ultimul meci
Genoa, formaţia patronată de Dan Şucu, a cedat pe teren propriu, 0-2 cu Cremonese, rezultat inacceptabil pentru fanii ”Grifonilor”. Bonazzoli (minutele 3 și 49) a marcat golurile...
#serie A, #genoa, #Patrick Vieira, #Dan Sucu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania. Lovitura de teatru, la prima infatisare a procesului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Serena Williams, acuzata de "magie neagra" si numita "vrajitoare". Cum arata acum, la 44 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Walter Zenga îl face praf pe Adi Mutu: ”Nimănui nu-i pasă de opiniile lui”. Conflictul are legătură cu Cristi Chivu
  2. Gigi Becali n-a rezistat și l-a atacat din nou pe Sabău: ”Mai bun era iehovistul. El e cu baieții”
  3. Dan Șucu l-a concediat pe Patrick Vieira de la Genoa! Ce antrenor va conduce echipa
  4. David Popovici a refuzat categoric oferta PSD: "Nu mi-am dorit eu și de aceea!"
  5. Radu Naum, pus la zid de dinamovistul Nicolescu: "Ai un soi de suferință" / "S-au umflat mușchii pe el"
  6. Gigi Becali îl ia peste picior pe Mirel Rădoi: "Săracul de el..."
  7. Scandalul care zguduie fotbalul: un arbitru a plasat peste 18.000 de pariuri
  8. Performanță strălucită pentru sportivul din România: medalie de aur la Campionatul European!
  9. "Nu dau doi bani pe lacrimile lui Louis Munteanu!" Reacție dură după eșecul suferit de CFR Cluj
  10. Investitor la un club din Superliga? Miliardarul ucrainean pregătește o afacere uriașă în România