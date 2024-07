Dennis Man poate pleca de la Parma. Anunțul impresarului

Dennis Man este unul dintre cei mai importanți jucători români. Extrema dreapta de la Parma a impresionat în ultimul sezon de Serie B, iar acum se pregătește să joace în Serie A, după ce echipa lui a promovat.

Totuși, fotbalistul care a fost la EURO 2024 ar putea pleca de la echipă. Borussia Dortmund s-a interesat de el. Giovanni Becali, impresarul lui, spune că există încă șanse ca acesta să plece, deși există discuții pentru a-și prelungi contractul. Impresarul spune există o înțelegere cu Parma, astfel că poate pleca oricând, pentru 14 milioane de euro.

"Dennis Man nu a semnat încă prelungirea cu Parma, dar o va semna. Deocamdată s-a prezent, a făcut vizita medicală, cred că săptămâna viitoare va semna. E un acord bine stabilit. E un acord așa cum am vrut noi, e un mic chițibuș, dar cred că se va aranja.

Problema lui Dennis Man nu e că ar vrea să o păcălească pe Parma și după 7 luni să poată să semneze ca jucător liber, problema e că clubul dorește o sumă enormă pentru a fi transferat acum. Ne-a zis să le aducem 14 milioane și putem pleca unde vrem.

Nu-i o problemă, că până la urmă îi mai păcălești, dar noi nu dorim așa ceva. El mai are un an de contract și nu se pune problema să nu se antreneze, să nu joace, pentru că poate prelungi și în septembrie, octombrie. Aș fi putut să spun: 'ok, stăm aici, ne antrenăm și mai vedem', dar nu fac eu așa ceva.

Problema e că, dacă am avea o ofertă, și au fost câteva, echipa aia care l-ar vrea nu poate să-i dea salariul lui Dennis", a declarat Becali, conform Fanatik.

