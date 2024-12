Fotbalistul de la Fiorentina care a intrat în stop cardiac, interzis în Italia! Legea care îl obligă să plece din Serie A

Mijlocaşul italian Edoardo Bove (22 ani), jucătorul echipei de fotbal Fiorentina, care s-a prăbuşit inconştient pe teren şi a intrat în stop cardiac, duminică, în timpul meciului cu Inter Milano, nu va mai putea juca din nou în Italia dacă medicii îi vor implanta un defibrilator subcutanat, informează EFE.

Reglementările medicale sportive italiene, incluse în "Protocoalele cardiologice pentru evaluarea aptitudinii pentru sportul de competiţie", nu prevăd ca un fotbalist cu defibrilator subcutanat să poată evolua în Serie A.

Deşi Fiorentina nu a actualizat de luni trecută starea de sănătate a lui Bove, ziarul La Reppublica a anunţat joi că Bove şi-a dat deja acordul pentru implant şi că, prin urmare, nu îşi va putea continua cariera în Italia.

Operaţia de implantare a defibrilatorului, potrivit cotidianului italian, ar putea fi efectuată chiar mâine, vineri, întrucât jucătorul are deja ritmul cardiac sub control şi are nevoie doar de monitorizare în acest sens.

Există un precedent într-un caz foarte asemănător. În urmă cu 3 ani, danezul Christian Eriksen nu şi-a putut continua cariera la Inter Milano după ce a suferit un episod similar la EURO 2021, fiindu-i implantat acest dispozitiv care corectează orice posibilă aritmie folosind mici şocuri electrice.

Regula nu este atât de rigidă în alte campionate, precum Premier League din Anglia, în care Eriksen joacă în prezent la Manchester United.

Echipa de cardiologi de la Spitalul Universitar Careggi din Florenţa lucrează pentru a clarifica motivul exact pentru care s-a prăbuşit pe teren. Intervenţia rapidă a medicilor, care au fost nevoiţi să-l resusciteze în ambulanţă, a fost decisivă pentru menţinerea sa în viaţă.

Fiorentina i-a dedicat miercuri un banner de susţinere în meciul cu Empoli, în derby-ul toscan din optimile de finală ale Cupei Italiei, pe care echipa "viola" l-a pierdut la loviturile de departajare.

