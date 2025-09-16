Genoa lui Șucu a smuls un egal în prelungiri. Ce a făcut internaționalul român Nicolae Stanciu

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 08:05
513 citiri
Dan Șucu (dreapta), patron Genoa FOTO X Genoa

Echipa Genoa, cu Nicolae Stanciu pe banca de rezerve, a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, în deplasare, cu formația Como, în etapa a treia a campionatului Italiei.

Pentru Genoa a punctat Ekuban, în minutul 90+2, în timp ce pentru Como a înscris Nico Paz, în minutul 13.

În clasament, Genoa, unde acționar este Dan Șucu, ocupă locul 15, cu 2 puncte, iar Como se află pe 9, cu 4 puncte.

„Le-am cerut jucătorilor să mențină un ritm ridicat, știam că din punct de vedere fizic noi stăm mai bine” – a declarat antrenorul Patrick Vieira la microfonul DAZN. – „Am suferit în primele douăzeci de minute din cauza calității lor. Am rămas în meci continuând să punem presiune. Am jucat cu curaj și disciplină, demonstrând și calitate. Cred că ei sunt mai mulțumiți decât noi cu acest punct.”

„Am spus mereu că sunt mulțumit de grupul pe care îl am la dispoziție” – a continuat el. – „Cei care au intrat pe teren au adus calitate și energie. S-a văzut forța grupului. Jucătorii au meritat acest punct, dar am fi putut obține și mai mult.”

„Este un grup care a avut dorința de a căuta puncte” – a subliniat el. – „Le cer să mă pună în dificultate atunci când fac alegerile. Suntem un grup de 26 de jucători; dacă vom continua așa, putem face un campionat interesant. Am mai făcut un pas înainte. Trebuie să continuăm să lucrăm la detalii. A lipsit puțină calitate tehnică sau alegerea corectă. Trebuie să continuăm să ne antrenăm ca să marcăm goluri.”

#serie A, #genoa, #Dan Sucu, #Nicolae Stanciu, #Patrick Vieira , #stiri fotbal
