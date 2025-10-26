Echipa lui Șucu, ultima în Serie A după un nou meci dramatic! De 50 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva

Formaţia Torino a câştigat, cu scorul de 2-1, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Genoa, în etapa a opta a campionatului Italiei.

La echipa patronată de Dan Şucu, Nicolae Stanciu nu a evoluat, fiind accidentat.

Pentru Torino au marcat Sabelli (63-autogol) şi Maripan (90), iar pentru Genoa a înscris Thorsby (7).

E al doilea meci la rând în care Genoa suferă pe final de joc. Dacă acum echipa lui Vieira a luat gol în ultimul minut, în etapa precedentă a ratat un penalty la ultima fază.

După opt etape din Serie A, Genoa e pe ultimul loc în clasamentul italian, cu doar trei puncte acumulate și fără victorie.

De 50 de ani nu s-a mai întâmplat ca echipa "grifonului" să nu câștige niciun meci din primele opt etape ale campionatului italian.

