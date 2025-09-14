Cristi Chivu, obligat să câștige următoarele meciuri! Partida care i-ar putea fi fatală

Cristi Chivu, obligat să câștige următoarele meciuri! Partida care i-ar putea fi fatală
După un start perfect de campionat, 5-0 cu AC Torino, Cristian Chivu a pierdut meciurile cu Udinese și Juventus din campionat.

Pe Chivu îl așteaptă acum partidele cu Ajax Amsterdam, din Liga Campionilor, și cu Sassuolo, din campionat. Sunt meciuri cruciale pentru Cristian Chivu, care are nevoie ca de aer de puncte în următoarele partide.

Un eventual eșec sau semieșec cu Sassuolo i-ar putea fi fatal antrenorului român de 45 de ani.

„Înfrânt pe San Siro de Udinese și apoi la Torino de Juventus, Chivu are acum câteva meciuri pentru a-și schimba rapid parcursul la Inter. În prezent, nu este oficial pe făraș, ținând cont de primele etape de campionat, dar meciurile cu Ajax și Sassuolo ar putea spune mai multe despre viitorul său la Milano.

Cu un meci dificil la Amsterdam în prima etapă din Liga Campionilor, Inter trebuie să câștige cu orice preț atât pentru moral, cât și pentru a salva banca lui Chivu, care ar deveni extrem de nesigură mai ales în cazul unei înfrângeri. Și, în ceea ce privește un eventual eșec cu Sassuolo în etapa a patra din Serie A, acesta ar lăsa puține dubii. Sunt chestiuni de viitor, având în vedere că meciurile încă trebuie jucate, dar cu un bilanț atât de negativ, evaluările nu ar fi deloc o surpriză.”, notează GOAL.

