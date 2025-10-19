Interul lui Chivu a intrat în istorie! Performanța senzațională remarcată de statisticieni

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A.

Interul lui Chivu a deschis scorul repede la Roma: Nicolo Barella a pasat şi Ange-Yoan Bonny a înscris în minutul 7. Oaspeţii au controlat prima parte, iar capitolinii au revenit în repriza secundă, când, intrat de pe bancă, Dovbyk l-a pus la încercare pe portarul Sommer. Inter s-a apărat bine şi a fost aproape de golul desprinderii, dar în cele din urmă AS Roma – Inter Milano s-a terminat 0-1.

Datele furnizate de Opta confirmă noul record istoric: Inter este prima echipă care reușește cinci victorii consecutive pe terenul Romei. În acest interval, golaverajul direct este categoric, 11-2 pentru echipa lui Chivu.

După acest succes, Inter a urcat pe primul loc în Serie A, la egalitate de puncte cu Napoli și AS Roma. Poziția poate fi însă temporară, întrucât AC Milan încă își poate depăși rivala, dacă va învinge Fiorentina în meciul rămas din etapă.

1 - Inter are the first team to win five away games in a row against Roma in Serie A history: 11-2 the score for the Nerazzurri in their last five league matches at the Olimpico stadium against the Giallorossi. Snake.#RomaInter pic.twitter.com/TNURW8Zz8Y — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 18, 2025

Ads