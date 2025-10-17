Lovitura pe care a primit-o Cristi Chivu înainte de marea întâlnire cu AS Roma, fosta lui echipă

Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul celor de la Inter, se pregătește intens pentru duelul special cu fosta sa echipă, AS Roma, programat în etapa a șaptea din Serie A, însă a primit o veste proastă chiar înainte de meci.

Presa italiană a anunțat că Marcus Thuram, unul dintre titularii obișnuiți ai lui Inter, nu va putea juca în acest meci crucial. Atacantul de 28 de ani a absentat deja la partida cu Cremonese (4-1) și la amicalul cu Atletico Madrid (1-2).

Situația complică și mai mult planurile lui Chivu, mai ales că Lautaro Martinez, celălalt atacant de bază, a revenit târziu de la naționala Argentinei. Astfel, antrenorul român ar putea fi nevoit să folosească un atac format din jucători tineri precum Bonny (21 de ani) și Esposito (20 de ani).

Meciul AS Roma - Inter va putea fi urmărit în direct sâmbătă, de la ora 21:45, pe Digi Sport 2 și pe PrimaSport 2.

Chivu, care a plecat în 2007 de la AS Roma la Inter pentru 16 milioane de euro, se confruntă acum cu o provocare importantă în fața fostei sale echipe, iar atmosfera de pe Stadio Olimpico va fi cu siguranță una incendiară.

AS Roma ocupă locul 2, cu 15 puncte după 6 etape, iar Inter e pe locul patru, cu 13 puncte.

