Christian Vieri a spus ce crede despre Chivu: „Nimeni în Italia nu joacă aşa!”

Cristi Chivu (44 de ani) trece printr-o perioadă excelentă la cârma lui Inter Milano. După un start oscilant, cu două înfrângeri consecutive în fața lui Udinese (1-2) și Juventus (3-4), antrenorul român a redresat spectaculos echipa și a obținut cinci victorii la rând în toate competițiile.

Rezultatele și stilul de joc al „nerazzurrilor” au atras valuri de laude în presa italiană, iar printre cei care au ținut să-l felicite public pe Chivu se numără și fostul mare atacant Christian Vieri, actual analist TV.

Vieri, impresionat de noul Inter: „Nimeni în Italia nu joacă așa!”

Fostul golgheter al Squadrei Azzurra, cunoscut pentru opiniile sale directe, a analizat prestațiile lui Inter de la venirea lui Chivu și a declarat că stilul de joc impus de român este unic în Serie A.

„L-a luat pe Manuel Akanji, cel mai bun fundaș disponibil pe piață. Apoi au venit Sucic și Bonny. Inter a avut o campanie de transferuri grozavă. Nimeni în Italia nu joacă precum Inter. Își creează multe ocazii și toată lumea marchează”, a spus Vieri, citat de presa italiană.

„Federico Dimarco are niște centrări care mă fac să o iau razna. I-am spus și lui personal, mă înnebunește. De asta îl las să îmi poarte numărul 32”, a mai adăugat fostul atacant.

„Chivu a adus agresivitate și curaj. Nu-mi retrag cuvintele!”

Vieri consideră că principala schimbare produsă de Cristi Chivu la Inter este de natură mentală.

„Interului îi lipseau obrăznicia și agresivitatea, iar noul antrenor a reușit să le aducă. Directorii au făcut foarte bine că au riscat cu un antrenor tânăr și fără experiență. Când am spus că Inter are cel mai bun lot, m-au acuzat că sunt interist”, a declarat „Bobo”.

„Dar chiar și când Inter va pierde, nu mă voi răzgândi. Nimeni nu joacă precum Inter, o echipă ofensivă în care marchează și fundașii, și mijlocașii, și atacanții. Chiar dacă Inter nu va câștiga titlul sezonul ăsta și dacă va începe să piardă, potențialul ei rămâne zdrobitor. Nu-mi retrag cuvintele la prima înfrângere, cu siguranță”, a încheiat Vieri.

