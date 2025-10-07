Christian Vieri a spus ce crede despre Chivu: „Nimeni în Italia nu joacă aşa!”

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 08:43
1174 citiri
Christian Vieri a spus ce crede despre Chivu: „Nimeni în Italia nu joacă aşa!”
Christian Vieri FOTO X UEFA

Cristi Chivu (44 de ani) trece printr-o perioadă excelentă la cârma lui Inter Milano. După un start oscilant, cu două înfrângeri consecutive în fața lui Udinese (1-2) și Juventus (3-4), antrenorul român a redresat spectaculos echipa și a obținut cinci victorii la rând în toate competițiile.

Rezultatele și stilul de joc al „nerazzurrilor” au atras valuri de laude în presa italiană, iar printre cei care au ținut să-l felicite public pe Chivu se numără și fostul mare atacant Christian Vieri, actual analist TV.

Vieri, impresionat de noul Inter: „Nimeni în Italia nu joacă așa!”

Fostul golgheter al Squadrei Azzurra, cunoscut pentru opiniile sale directe, a analizat prestațiile lui Inter de la venirea lui Chivu și a declarat că stilul de joc impus de român este unic în Serie A.

„L-a luat pe Manuel Akanji, cel mai bun fundaș disponibil pe piață. Apoi au venit Sucic și Bonny. Inter a avut o campanie de transferuri grozavă. Nimeni în Italia nu joacă precum Inter. Își creează multe ocazii și toată lumea marchează”, a spus Vieri, citat de presa italiană.

„Federico Dimarco are niște centrări care mă fac să o iau razna. I-am spus și lui personal, mă înnebunește. De asta îl las să îmi poarte numărul 32”, a mai adăugat fostul atacant.

„Chivu a adus agresivitate și curaj. Nu-mi retrag cuvintele!”

Vieri consideră că principala schimbare produsă de Cristi Chivu la Inter este de natură mentală.

„Interului îi lipseau obrăznicia și agresivitatea, iar noul antrenor a reușit să le aducă. Directorii au făcut foarte bine că au riscat cu un antrenor tânăr și fără experiență. Când am spus că Inter are cel mai bun lot, m-au acuzat că sunt interist”, a declarat „Bobo”.

„Dar chiar și când Inter va pierde, nu mă voi răzgândi. Nimeni nu joacă precum Inter, o echipă ofensivă în care marchează și fundașii, și mijlocașii, și atacanții. Chiar dacă Inter nu va câștiga titlul sezonul ăsta și dacă va începe să piardă, potențialul ei rămâne zdrobitor. Nu-mi retrag cuvintele la prima înfrângere, cu siguranță”, a încheiat Vieri.

Lider-surpriză în Serie A! Interul lui Chivu a ieșit în afara podiumului înaintea derby-ului de foc
Lider-surpriză în Serie A! Interul lui Chivu a ieșit în afara podiumului înaintea derby-ului de foc
AS Roma a obținut o victorie uriașă pe „Artemio Franchi”, învingând Fiorentina cu 2-1, într-un meci intens care a schimbat ierarhia din vârful clasamentului. Cu acest succes, echipa...
Italienii, impresionați de antrenorul român: au găsit un nou cuvânt pentru a-l descrie
Italienii, impresionați de antrenorul român: au găsit un nou cuvânt pentru a-l descrie
Meciul cu Cremonese a fost, în opinia presei italiene, momentul în care Inter nu doar că a jucat bine, dar a și demonstrat consistență, eficiență și caracter — elemente care pot face...
#serie A, #Inter Milano, #Cristi Chivu, #Christian Vieri , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi, in discutii avansate sa revina pe banca!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. A urcat pe primul loc și atacă FCSB-ul lui Becali: ”Se uită la noi ca la niște sălbatici. De aia nu-l dau afară, poate vine altul”
  2. Cine sunt moldovenii care vor să dea lovitura cu România, pe Arena Națională. Lotul complet
  3. Câți bani a câștigat Jaqueline pentru victoria de la Wuhan: turneul din China oferă premii uriașe
  4. Gigi Becali e sincer: ”Bă, m-am gândit că Mirel Rădoi e hoț!”
  5. Fotbalistul de la Inter pe care Chivu "l-a regenerat". "Mă face să o iau razna!"
  6. Victorie splendidă pentru jucătoarea din România la turneul din China! Urmează meciul cu o mare favorită
  7. Christian Vieri a spus ce crede despre Chivu: „Nimeni în Italia nu joacă aşa!”
  8. Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate pentru a reveni pe bancă!
  9. Toate calculele înaintea partidei României: scenariul fantezist prin care naționala se califică direct la CM 2026 și miza locului 2 în grupă
  10. Fotbalistul de top care s-a bătut la Oktoberfest: fostul jucător de la Bayern, provocat de un fan nervos