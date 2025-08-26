"Cuvântul de ordine al lui Chivu rămâne unul singur". Presa italiană, cuvinte mari la adresa românului

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 26 August 2025, ora 09:19
Cristi Chivu a avut un debut perfect de sezon la Inter, 5-0 cu AC Torino în prima etapă din Serie A.

Antrenorul român a fost elogiat în presa italiană pentru prestația Interului. „Debutul antrenorului român în Serie A pe banca Interului nu putea decurge mai bine: e glorie pentru toată lumea, chiar și pentru Bonny în primul său meci. Chivu marchează cinci goluri împotriva echipei Torino a lui Baroni și rupe un blestem: un antrenor străin nu câștigase la debutul său la Inter de 22 de ani.

Era 2003, Cuper era pe bancă, iar Inter o bătea pe Modena cu două goluri. Victoria cu 5-0 este o scrisoare de intenție cu privire la ceea ce vrea să arate pe parcursul întregului an. Versiunea 2025-2026 a lui Inter este un motor diesel.

Un sfert de oră de așteptare ciudată, de studiu, un fel de hai să vedem cum arată meciul și apoi ne vom arăta cărțile. Cuvântul de ordine al lui Chivu rămâne unul singur: fluiditate”, au scris italienii de la Gazzetta dello Sport.

Pentru Chivu urmează un nou meci pe teren propriu, cu Udinese, și o deplasare la Torino cu Juventus.

I
Iosif_Rooseveltovici_Churchill
rank 1
Antipatica mutra!! Vezi tot
