Premieră istorică la meciul dintre Juventus Torino şi Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu

Marti, 09 Septembrie 2025, ora 19:27
Cristi Chivu FOTO X @IFTVofficial

Liga italiană a anunțat marți că arbitrul derby-ului Juventus TorinoInter Milano va fi echipat, în premieră, cu o cameră video.

Microcamera de înaltă rezoluție va fi montată pe sistemul de comunicație purtat de arbitrul de centru și va fi utilizată în timpul încălzirii, precum și pentru situații de meci live, cum ar fi loviturile libere.

Fluxul video va fi disponibil și arbitrului asistent video (VAR), iar anumite imagini vor fi transmise live.

Inovația a fost deja testată în Statele Unite în timpul Campionatului Mondial al Cluburilor din iulie și face parte dintr-un efort mai amplu al FIFA și al International Football Association Board (IFAB) de a îmbunătăți acoperirea competițiilor de elită.

Directorul executiv al Seriei A, Luigi De Siervo, a declarat că acest sistem video va oferi suporterilor o perspectivă unică asupra jocului.

„Serie A a fost întotdeauna în avangarda adoptării noilor tehnologii, conștientă de rolul central pe care îl joacă în evoluția vizionării televiziunii, în promovarea produsului nostru la nivel global și în asigurarea transparenței deciziilor arbitrale”, a adăugat el.

Premier League va testa, de asemenea, camere video pentru arbitri în anumite meciuri pentru noul sezon, a relatat BBC luna trecută.

Cât mai durează actuala coaliție: „Ilie Bolojan se va consuma electoral. Un eventual premier de la PSD va reveni la politicile socialist-populiste"
Cât mai durează actuala coaliție: „Ilie Bolojan se va consuma electoral. Un eventual premier de la PSD va reveni la politicile socialist-populiste”
La mai puțin de patru luni de la alegerile prezidențiale care au definit noua configurație politică a României, guvernarea se confruntă deja cu tensiuni și contradicții majore....
Principalele scenarii în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor magistraților. Am putea avea un nou guvern?
Principalele scenarii în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor magistraților. Am putea avea un nou guvern?
Curtea Constituțională a României va discuta pe 24 septembrie sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legea care modifică condițiile de pensionare pentru...
