Legendar atacant englez care vrea să demonstreze că "nu e mort" la 38 de ani. Va juca în Serie A

Atacantul englez Jamie Vardy anunță că se simte mai pregătit fizic ca niciodată și este gata să demonstreze celor care se îndoiesc că la 38 de ani poate începe un nou capitol în cariera sa la clubul de fotbal Cremonese, în Serie A, conform agenției Reuters.

Vardy s-a alăturat echipei Cremonese după ce a părăsit-o pe Leicester City, pentru care a marcat 200 de goluri în 500 de apariții, într-o perioadă de 13 ani.

Transferul său vine după ce belgianul Kevin De Bruyne (34 de ani) și croatul Luka Modrić (40 de ani) au ajuns, de asemenea, în prima ligă din Italia, iar când a fost întrebat de un reporter dacă jucătorii veterani mai sunt încă motivați să joace la cel mai înalt nivel, atunci Vardy a spus că interesul său nu s-a redus.

"Tu trebuie să fii unul dintre cei care se îndoiesc. Tu ești unul dintre cei cărora trebuie să le dovedesc că se înșală", a spus, miercuri, jucătorul.

"Pentru mine este doar un număr. Atâta timp cât ... picioarele mele fac exact ceea ce au fost învățate și încă mă simt la fel de proaspăt atunci voi continua", a spus Vardy.

"La acest moment nu sunt semne potrivit cărora picioarele mele vor încetini, deci voi continua să joc și voi da totul pentru acest club", potrivit lui Vardy.

Cremonese a avut un început bun de sezon în Serie A, cu victorii împotriva lui Sassuolo și AC Milan, obținând șase puncte.

Vardy, care a făcut parte din echipa Leicester, campioană a Premier League în 2016, a spus că fiecare din club va fi foarte ferm ancorat în ceea ce este de făcut.

"Principala sarcină este să ne asigurăm că vom rămâne în ligă și ca să fim onești așa a fost și când am fost la Leicester", a spus Vardy.

"Nu a existat niciodată un demers că vom merge înainte pentru acest obiectiv, ci a fost întotdeauna dezideratul trebuie să rămânem în ligă, acesta este principalul lucru. Deci tot ceea ce faci, iei fiecare meci în parte, dai totul și va fi ceea ce va fi", a mai adăugat Jamie Vardy.

Vardy ar putea debuta pentru Cremonese în meciul de luni, la Verona.

Ads