"Este timpul să spun rămas bun" Vedeta lui Napoli a ales banii de la PSG

Fotbalistul echipei Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, a anunţat, joi, în social media, că va părăsi clubul, el urmând să se alăture campioanei Franţei, Paris Saint-Germain, informează Reuters.

Antrenorul echipei Napoli, Antonio Conte, a declarat sâmbătă că Kvaratskhelia a cerut să părăsească imediat clubul din Serie A.

"Este greu pentru mine, dar este timpul să spun rămas bun", a spus Kvaratskhelia într-un videoclip postat pe Instagram. "Am petrecut o perioadă uimitoare aici, am împărtăşit o mulţime de amintiri împreună, am trăit o mulţime de emoţii uimitoare. Napoli a fost casa mea, unde m-am simţit minunat datorită fiecăruia dintre voi”.

Kvaratskhelia a semnat pentru Napoli în 2022 şi a fost numit jucătorul sezonului din Serie A în campania 2022-23, după ce a ajutat clubul să câştige primul Scudetto în 33 de ani, cu 12 goluri şi 13 pase decisive în 34 de meciuri.

Contractul jucătorului în vârstă de 23 de ani cu Napoli era valabil până în 2027.

