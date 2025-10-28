Serie A: Juventus negociază cu antrenorul care și-a tatuat pe braț stema lui Napoli FOTO

Luciano Spalletti (66 de ani) este foarte aproape să devină noul antrenor al lui Juventus, deși poartă, la propriu, simbolul marii rivale. Șefii torinezilor se întâlnesc astăzi cu fostul selecționer pentru discuțiile finale, iar prezentarea oficială ar putea avea loc chiar înainte de sfârșitul săptămânii.

Spalletti, rămas liber după despărțirea de naționala Italiei în iunie, este pregătit să preia banca bianconerilor cu obiectiv clar: revenirea în Liga Campionilor. Presa din Peninsulă notează că Juventus îi propune un contract până în vară, cu prelungire automată dacă „Vecchia Signora” termină între primele patru.

Gazzetta dello Sport: „Azi, întâlnirea decisivă”

Cotidianul italian scrie că tehnicianul s-a înțeles deja pe linie sportivă, singurele detalii rămase fiind clauzele și calendarul prezentării.

„Spalletti va discuta personal în această dimineață cu viitorul președinte al clubului, Damien Comolli. A refuzat Turcia și Arabia Saudită, însă Juventus i-a readus acel tip de adrenalină pe care doar competiția din Serie A o generează”, notează sursa citată.

Ads

Tatuajul care stârnește controverse

Luciano Spalletti și-a făcut în 2023 un tatuaj cu stema lui Napoli, imediat după ce a câștigat titlul istoric al campaniei 2022-2023. Gestul era atunci văzut ca un angajament sentimental total față de clubul din sud. Acum, același tatuaj provoacă rumoare în rândul tifosilor torinezi.

Spalletti, succesorul lui Tudor

Italianul urmează să-l înlocuiască pe Igor Tudor, demis după seria neagră din campionat. Croatul bifase trei înfrângeri consecutive și opt meciuri fără victorie în toate competițiile.

Ads