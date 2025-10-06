Au dat lovitura cu Modric și acum vor un alt "veteran". Mutarea "bombă" pregătită de AC Milan

Sosirea croatului Luka Modric la AC Milan în această vară a risipit îndoielile celor care nu aveau încredere în venirea mijlocașului de 40 de ani, astfel că oficialii clubului italian intenționează o mutare similară prin înregimentarea atacantului Lewandowski de la FC Barcelona, potrivit Football Italia.

Fost câștigător al Balonului de Aur, croatul a avut o prestație bună după plecarea de la Real Madrid, fiind deopotrivă un lider și un jucător de calitate la mijlocul terenului pentru "rossoneri".

Modric s-a alăturat echipei din Serie A din postura de jucător liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu "Los Blancos".

Potrivit cotidianului spaniol Sport, citat de TuttoMercatoWeb, "rossoneri" sunt încurajați de impactul pe care croatul îl are la AC Milan, astfel că iau în considerare o mutare similară vara viitoare.

Directorul sportiv Igli Tare s-a întâlnit recent cu Pini Zahavi, agentul lui Robert Lewandowski.

Atacantul Barcelonei, în vârstă de 37 de ani, rămâne un marcator prolific în La Liga, dar îi expiră contractul la finalul acestui sezon. Prioritatea sa este să rămână în Catalonia, cu speranța că gruparea spaniolă va activa clauza de prelungire a contractului cu încă un an.

Totuși, viitorul său va depinde atât de jocul său, cât și de proiectul pe termen lung al grupării FC Barcelona, existând oferte avansate din spațiul Arabiei Saudite.

Dacă jucătorul polonez alege să nu rămână la Barcelona și refuză alte oferte, clubul AC Milan nu va putea fi oprit să ia în considerare aducerea unui nou star experimentat din La Liga, așa cum este Luka Modric.

