Mario Balotelli nu s-a ferit de cuvinte, după ce a fost îndepărtat de la clubul lui Dan Șucu: fostul atacant "a explodat"

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 09:55
489 citiri
Mario Balotelli FOTO X @NicoSchira

Mario Balotelli, alias SuperMario, a comentat pe Instagram situația de la Genoa, club unde nu a avut multe șanse să joace.

Mario Balotelli jubilează după ce antrenorul francez Patrick Vieira a fost îndepărtat de la clubul patronat de Dan Șucu.

Fostul atacant al lui Genoa aștepta de mult o greșeală a lui Patrick Vieira — antrenor care, în perioada sa pe banca „rossoblù”, nu l-a luat niciodată cu adevărat în calcul, influențând profund despărțirea finală a lui SuperMario de club.

„Karma e o nenorocită”, scrie Balotelli în prima sa postare pe Instagram, referindu-se la fostul antrenor al Grifonilor. „Dumnezeu vede și răsplătește.”

„Acum Genoa se poate concentra, în sfârșit, pe oameni care chiar iubesc mediul, suporterii și stema, și care cred cu adevărat în ideea și în faptul că Genoa merită să fie sus, în vârf!”, a mai scris SuperMario.

„Munca uriașă depusă de Gilardino și Zangrillo (n.r. - foștii antrenori) nu s-a pierdut: a fost doar exploatată egoist și prost de cei care au venit mai târziu, profitând de ceea ce ei construiseră cu efort, respect și pasiune. Au profitat de munca imensă a lui Gilardino și Zangrillo, de implicarea și devotamentul lor față de aceste culori, fără să înțeleagă cu adevărat valoarea lor. Acum, capul sus, Genoa! Forza Genoa, hai băieți! Am crezut în voi și încă mai cred!”.

#serie A, #Mario Balotelli, #Dan Sucu, #genoa, #Patrick Vieira , #stiri fotbal
