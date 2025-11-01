Surpriză mare în Serie A! Cristi Chivu poate profita după un rezultat total neașteptat

Antonio Conte (dreapta) a fost un car de nervi pe marginea terenului FOTO X CalcioMercato.it

Cristian Chivu a fost învins de Antonio Conte în urmă cu două etape, însă acum totul se poate întoarce în favoarea antrenorului român.

Napoli, campioana Italiei și liderul din Serie A, a făcut doar 0-0 pe teren propriu cu Como. Rezultatul putea fi și mai prost pentru napoletani, ținând cont că oaspeții au ratat un penalty prin Alvaro Morata în prima repriză.

Cu 22 de puncte după 10 etape, Napoli rămâne pe primul loc în Serie A, însă formația lui Conte poate fi depășită de AS Roma, care are 21 de puncte și joacă pe terenul lui AC Milan.

Dar și Interul lui Chivu, cu 18 puncte și un meci la Verona, se poate apropia la un singur punct.

Partida dintre Napoli și Como a scos în evidență încă o dată starea de nervi a lui Antonio Conte, care s-a certat și cu Cesc Fabregas, omologul său de pe banca lui Como.

Antrenorul lui Napoli s-a enervat după ce un jucător de la Como a căzut pe gazon solicitând îngrijiri medicale, acuzându-l pe Fàbregas:

„Jucătorii tăi se aruncă și simulează! Așa i-ai pregătit? Ăsta e planul tău de joc?”

Fàbregas a încercat să-și calmeze fostul antrenor, însă a avut parte de o mică revanșă câteva minute mai târziu, când Billy Gilmour a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unei accidentări musculare. „Vezi? Și jucătorii tăi se accidentează, se întâmplă”, a spus Fabregas.

