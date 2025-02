Portarul român a fost excepțional în Italia! Victorie mare pentru echipa lui Sava

Echipa italiană Udinese, cu portarul Răzvan Sava titular, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Empoli, în etapa a 25-a din Serie A.

Jurgen Ekkelenkamp a marcat primul gol al lui Udinese, în minutul 19, şi echipa friulană a intrat cu avantaj minim la pauză, după o primă repriză pe care a dominat-o. În partea secundă gazdele şi-au continuat seria ratărilor, dar şi Sava a avut o dublă intervenţie importantă, în minutul 61. Tot Ekkelenkamp a înscris şi al doilea gol al lui Udinese, în minutul 65, iar Thauvin a închis tabela în minutul 90+3 şi formaţia pentru care Răzvan Sava a fost integralist s-a impus cu 3-0.

Într-un alt meci ale etapei, Monza şi Lecce au terminat 0-0. Rareş Burnete, atacantul român de la Lecce, a rămas pe banca de rezerve.

În ierarhia din Serie A, Udinese e pe locul 10, cu 33 de puncte. Lecce este a 15-a şi are 25 de puncte, pentru ca Empoli să se afle pe locul 17, cu 21 de puncte.

Răzvan Sava against Empoli 🇷🇴🇮🇹

🌟7.8 Rating

🧤4 saves

🧱1.36 goals prevented

🎯passing accuracy 77% (24/31)

✅️Clean sheet

3 clean sheets for him at Udinese, and why not maybe a contender to start in the World Cup qualifiers 🤔 pic.twitter.com/mrDKowPWa8