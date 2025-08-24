Surpriză de proporții în prima etapă din Serie A. O nou-promovată a dat lovitura

Autor: Teodor Serban
Duminica, 24 August 2025, ora 09:37
Cremonese a câștigat cu AC Milan FOTO X Cremonese

Echipa italiană Cremonese, nou-promovată, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea AC Milan, în prima etapă din Serie A.

Federico Baschirotto a înscris în minutul 28, pentru Cremonese, dar milanezii au egalat pe final de primă repriză, în minutul 45+1, prin Strahinja Pavlovic.

Golul victoriei oaspeţilor a fost înscris în minutul 61, de Federico Bonazzoli, iar elevii lui Massimiliano Allegri nu au mai reuşit să egaleze. Cremonese a câştigat cu 2-1 provocând surpriza de până acum a etapei.

Într-un alt meci, AS Roma a învins pe Bologna cu 1-0, cu un gol marcat de Wesley, în minutul 53.

