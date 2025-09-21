Udinese a jucat contra lui AC Milan în Serie A. Ce a făcut internaționalul român

Răzvan Sava FOTO X Foot Roumain

Formația Udinese, cu Răzvan Sava în poartă, a fost învinsă, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de echipa AC Milan, într-un meci din etapa a patra a campionatului Italiei.

Golurile au fost marcate de Pulisic ’39, ’53 și Fofana ’46.

În ciuda celor trei goluri primite, Răzvan Sava a avut o prestație bună, salvând câteva mingi grele în startul partidei, în special contra lui Gimenez.

„Gimenez a trimis primul șut periculos spre poarta sa, însă Răzvan Sava și-a făcut excelent treaba și a respins salvator balonul. A mai avut câteva intervenții, reușind să evite golul al patrulea al celor de la AC Milan”, au scris jurnaliștii de la Tuttomercatoweb despre prestația goalkeeper-ului român de la Udinese.

Partidele Lazio – AS Roma, Torino – Atalanta, Cremonese – Parma, Fiorentina – Como și Inter – Sassuolo se vor disputa duminică, iar confruntarea Napoli – Pisa este programată luni.

Udinese ocupă locul 6 în clasament, cu 7 puncte, iar Milan este pe 3, cu 9 puncte.

