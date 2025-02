Formaţia Udinese, cu Răzvan Sava în poartă, a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Lecce, într-un meci din etapa a 26-a a campionatului Italiei.

Golul a fost marcat de Lucca, în minutul 32, din penalty. Ce s-a întâmplat la această lovitură de pedeapsă? Jucătorul desemnat să bată lovitura de la 11 metri era căpitanul Thauvin. În ciuda insistențelor colegilor și a ordinelor venite de pe banca tehnică, Lucca a refuzat să dea balonul din mână și a transformat penalty-ul. El s-a bucurat singur pentru reușită, apoi a fost imediat schimbat de antrenorul german Kosta Runjaic.

La echipa Lecce, Rareş Burnete a fost rezervă.

Udinese ocupă locul 10 în clasament, cu 36 de puncte, iar Lecce este pe 15, cu 25 de puncte.

⚽️ Udinese’s Lorenzo Lucca refuses to give up the ball to appointed penalty taker (& captain), Florian Thauvin

Lucca scores, celebrates alone…and then is promptly subbed off

That’s going to be a frosty changing room at the end of the game!pic.twitter.com/jJ1jDDThVr