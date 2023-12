5 lucruri pe care nu ar trebui să le spunem niciodată mecanicului auto atunci când mergem cu mașina în service

Vizitarea unui atelier auto necesită un anumit cod de conduită pentru a evita surprizele neplăcute. Atelierul este locul unde se efectuează întreținerea periodică a mașinii și se remediază eventualele avarii apărute.

De-a lungul timpului, întreținerea mașinii creează de obicei relații de încredere pe termen lung între șofer și mecanicii auto, care depind foarte mult și de codul de comunicare pe care îl folosim atunci când vorbim cu aceștia.

Această comunicare trebuie făcută într-un mod anume, dacă îl cunoaștem pe mecanicul din fata noastră și cu atât mai mult daca nu îl cunoaștem.

"Vreau sa fac service la mașină"

Deși sună ca un oximoron, propoziția de mai sus, nu ar trebui să fie folosită atunci când comunicați cu mecanicul. Este o afirmație foarte generală care poate fi costisitoare. Cu această expresie îi dați permisiunea mecanicului să efectueze verificări care ar putea să nu fie necesare la momentul respectiv pentru a vă asigura că totul funcționează corect la mașina dvs. și acest lucru poate fi făcut din zel profesional.

De aceea trebuie ca înainte să mergeți la atelier să vă uitați foarte bine în cartea de service a mașinii. Astfel veți ști dinainte întreținerea care a fost făcută până la acel moment și ce trebuie verificat și schimbat la această vizită.

În această categorie se încadrează și sintagma „Orice credeți”, care este la fel de generală și dă undă verde pentru verificări inutile și eventuale reparații. Așa că trebuie să cerem lucruri concrete, pe baza cărții de întreținere, pentru care vom primi și confirmare de la mecanic.

„Nu știu nimic despre mașini”

Un lucru pe care cu siguranță nu ar trebui să-l menționați niciodată mecanicului căruia îi veți preda mașina este cunoștințele limitate sau nule pe care le aveți despre mașinii. În special, nu ar trebui să folosiți această expresie dacă vizitați un atelier pe care nu îl cunoașteți pentru a repara o defecțiune care a avut loc, de exemplu, atunci când sunteți în vacanță.

„Fă ce spun, știu ce spun”

La extrema opusă se află sintagma de mai sus, care este și prohibitivă. Este folosită greșit în dialogurile cu mecanicii de către clienții atelierelor care sunt superficial preocupați de întreținerea mașinii lor și cred că reduc astfel șansele de a fi înșelați.

Deci nu folosim acea expresie pentru că este falsă și ofensatoare și poate determina chiar și un bun profesionist să facă doar ceea ce îi spui tu să facă. Ceea ce vei indica s-ar putea să nu fie suficient și să crească posibilitatea unei avarii în viitor.

„Nu știu cum s-a întâmplat asta”

Onestitatea este foarte importantă atunci când avem de-a face cu un mecanic, indiferent dacă vorbim de întreținere sau dacă s-a produs o avarie. Dacă, de exemplu, am neglijat întreținerea mașinii noastre și a apărut o defecțiune, trebuie să precizăm ce nu am făcut și de cât timp am neglijat problema. Astfel, mecanicul va trebui să facă mai puțini „pași” – ceea ce înseamnă mai puțini bani – pentru a ajunge la soluție.

"Pune ce crezi"

Ultima declarație pe care cu siguranță nu ar trebui să o facem niciodată unui mecanic dacă ne întreabă ce piese vrem să folosească la mașina pentru a o repara.

Un mecanic poate folosi piese after market pentru repararea sau întreținerea mașinii, atâta timp cât acestea respectă specificațiile producătorului. Deci, dacă mecanicul întreabă, atunci noi decidem ce piese și componente vrem să folosească.

Cel mai bun lucru de făcut este să precizați în avans dacă doriți piese originale sau after market. De asemenea, asigurați-vă că aflați despre garanția care vine cu fiecare și dacă piesele care vor fi utilizate respectă specificațiile producătorului.