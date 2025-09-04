"Ce marcă de mașină îți plătește salariul?" Răspunsul dat fără ezitare de un mecanic

Autor: Bogdan Atanasiu
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 18:20
922 citiri
"Ce marcă de mașină îți plătește salariul?" Răspunsul dat fără ezitare de un mecanic
Mecanic care repară o mașină FOTO Unsplash

Întrebat despre marca de mașină care îi plătește salariul, un mecanic a răspuns fără ezitare.

Într-un videoclip TikTok care a adunat peste 172.200 de vizualizări, Dave de la Quality Auto Repair and Auto Sales a dezvăluit ce marcă de mașină îi aduce venituri.

„Ce marcă de mașină îți plătește salariul?”

„E ușor, Jeep. Jeep. Jeep,” a răspuns Dave.

Fără ezitare, mecanicul a ales imediat Jeep.

„Jeep înseamnă ‘golește-ți buzunarele complet’, pentru că asta trebuie să facă oamenii ca să le repare când se strică,” a continuat el.

După ce a răspuns la întrebare, Dave a arătat un Jeep aflat în parcarea atelierului.

„Jur, de fiecare dată când cineva vine cu un Jeep aici, mă uit pe geam și văd o mie de dolari,” a spus Dave.

Chiar și fără diagnostice, Dave estimează că orice reparație pentru un Jeep va costa sume cu cel puțin patru cifre.

„Nici măcar nu știu de ce e aici. E vorba de 1.000, 2.000 sau 2.500 de dolari constant,” a mai adăugat el.

Întorcându-se la întrebarea inițială, Dave a sugerat în glumă urmăritorilor să cumpere un Jeep pentru a-i menține afacerea. „Vă rog, cumpărați un Jeep,” a încheiat el.

Într-o declarație trimisă publicației Motor1 prin mesaj direct pe TikTok, el a ținut însă să precizeze: „Vorbele mele vin doar din experiența personală.”

Răspunsul i-a surprins pe unii, în timp ce alții au fost de acord. Comentariile TikTok au inclus oameni care își iubesc Jeep-ul sau care au recunoscut dificultățile întreținerii acestuia.

„Jeep-ul meu a mers 700.000 de km înainte să se strice,” a scris un comentator.

„Am două Jeep Wrangler, unul din 2016 și unul din 2008. Ambele au peste 100.000 mile. Niciun fel de probleme majore,” a adăugat un alt șofer.

„Am un Jeep Wrangler de 13 ani. Funcționează și acum,” a mai comentat altcineva.

Totuși, nu toți au avut noroc cu Jeep-urile lor.

„Jeep-ul meu costă 1.000 de dolari de fiecare dată când apare o problemă,” a confirmat un comentator.

„Da! Tocmai am dat 1.200 pe Jeep-ul meu! Îl urăsc, dar e plătit,” a mai spus altul.

„Ca proprietar de Jeep din 2023, care așteaptă reparații de la începutul anului, pot confirma,” a adăugat un alt comentator.

Cum stă Jeep-ul la capitolul fiabilitate?

Jeep a primit recenzii mixte de la șoferi, iar scorurile de fiabilitate reflectă acest lucru.

Raportul Consumer Reports a evaluat mașini din 32 de mărci pe criterii de siguranță, fiabilitate, teste de drum și satisfacția proprietarilor pentru 2025. Jeep a ocupat ultimul loc, cu un scor general de 46 din 100, scrie motor1.com.

Mai mult, raportul menționează că niciun model Jeep nu a primit recomandarea Consumer Reports. Majoritatea modelelor Jeep au primit doar două stele din cinci pentru fiabilitate.

Cu toate acestea, RepairPal consideră că Jeep nu este cea mai slabă marcă de mașini din punct de vedere al fiabilității. RepairPal i-a acordat 3,5 stele din 5, plasând-o pe locul 15 din cele 32 de mărci analizate.

Kelley Blue Book (ghid de prețuri auto) raportează că Jeep a avut rechemări semnificative în ultimii ani, inclusiv probleme la inflatoarele airbag-urilor, riscul de incendiu după accidente din spate și hacking de la distanță.

Care este costul mediu de întreținere pentru un Jeep?

„Modelele Jeep au un cost mediu de întreținere și reparații de aproximativ 11.690 de dolari în primii 10 ani de utilizare,” potrivit CarEdge. Aceasta înseamnă o medie anuală de 1.169 dolari, ceea ce se aliniază cu estimarea lui Dave.

RepairPal estimează însă că costul anual de întreținere al unui Jeep este de 634 de dolari.

Costul mediu anual pentru întreținerea unei mașini este de aproximativ 900 de dolari, conform ConsumerAffairs.

Toate aceste cifre sunt estimative și pot fluctua de la an la an.

Pentru a reduce costurile, este esențial să urmezi rutina corectă de întreținere a mașinii, inclusiv schimbarea uleiului, pentru a minimiza reparațiile viitoare, subliniază publicația.

George Simion, mesaj incitator pe rețelele de socializare. Ce vrea liderul AUR să facă profesorii în ziua votului moțiunilor de cenzură
George Simion, mesaj incitator pe rețelele de socializare. Ce vrea liderul AUR să facă profesorii în ziua votului moțiunilor de cenzură
George Simion a scris miercuri, 3 septembrie, pe Facebook că „regimul democratic” a pus votul pentru moțiunile de cenzură duminică, 7 septembrie, pe asumarea pachetelor de măsură, în loc...
Bogdan Ivan duce în CSAT problema securității energetice a României, după ce prețurile au explodat
Bogdan Ivan duce în CSAT problema securității energetice a României, după ce prețurile au explodat
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, vrea să prezinte problema securității energetice a României într-o ședință a Consiliului de Apărare a Țării, în condițiile în care prețurile la...
#service auto, #mecanic, #reparatii masini, #salariu , #stiri magazin
Comentarii
I
ivan_moody
rank 1
Duster Vezi tot
I
ivan_moody
rank 1
Duster se p …pe jeep Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Fata de 15 ani din Elvetia, agresata sexual in Gara de Nord din Bucuresti. Individul a fost retinut de politisti
Digi24.ro
"Soarele rasare de aici". Cum arata viata in orasul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de razboi
DigiSport.ro
"Nu cred! Va bagati singur acul in vena?". Gigi Becali a spus tot si a surprins pe toata lumea, in direct la TV

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce trebuie să știi înainte să mănânci pui la rotisor, potrivit nutriționiștilor
  2. "Ce marcă de mașină îți plătește salariul?" Răspunsul dat fără ezitare de un mecanic
  3. Cât costă ținutele purtate de Radu Vâlcan la Insula Iubirii
  4. Irina și Răzvan Fodor, întâmplare neașteptată în vacanță: „Vine spre mine și zice: ”Vrei să-l împușc?””
  5. Lumea modei este în doliu. Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
  6. Salma Hayek, siluetă de invidiat la 59 de ani. Actrița cucerește internetul în costum de baie de ziua ei pe un iaht de lux FOTO
  7. Corina Caragea, vacanță la malul oceanului. Fotografii spectaculoase din Bora Bora FOTO
  8. Oana Monea și Maria Avram, replici dure în ultimul episod Insula Iubirii. Ispita acuză că a fost jignită și acasă: „Eu sunt soție, tu ești amantă”
  9. Adela Popescu, ironică la adresa soțului său Radu Vâlcan la finala „Insula Iubirii”: „Cu ispitele alea… îngrozitor”
  10. Fiul lui Alain Delon, Alain-Fabien, contestă testamentul tatălui său și îi dă în judecată pe fratele și sora sa