"Ce marcă de mașină îți plătește salariul?" Răspunsul dat fără ezitare de un mecanic

Întrebat despre marca de mașină care îi plătește salariul, un mecanic a răspuns fără ezitare.

Într-un videoclip TikTok care a adunat peste 172.200 de vizualizări, Dave de la Quality Auto Repair and Auto Sales a dezvăluit ce marcă de mașină îi aduce venituri.

„Ce marcă de mașină îți plătește salariul?”

„E ușor, Jeep. Jeep. Jeep,” a răspuns Dave.

Fără ezitare, mecanicul a ales imediat Jeep.

„Jeep înseamnă ‘golește-ți buzunarele complet’, pentru că asta trebuie să facă oamenii ca să le repare când se strică,” a continuat el.

După ce a răspuns la întrebare, Dave a arătat un Jeep aflat în parcarea atelierului.

„Jur, de fiecare dată când cineva vine cu un Jeep aici, mă uit pe geam și văd o mie de dolari,” a spus Dave.

Chiar și fără diagnostice, Dave estimează că orice reparație pentru un Jeep va costa sume cu cel puțin patru cifre.

„Nici măcar nu știu de ce e aici. E vorba de 1.000, 2.000 sau 2.500 de dolari constant,” a mai adăugat el.

Întorcându-se la întrebarea inițială, Dave a sugerat în glumă urmăritorilor să cumpere un Jeep pentru a-i menține afacerea. „Vă rog, cumpărați un Jeep,” a încheiat el.

Într-o declarație trimisă publicației Motor1 prin mesaj direct pe TikTok, el a ținut însă să precizeze: „Vorbele mele vin doar din experiența personală.”

Răspunsul i-a surprins pe unii, în timp ce alții au fost de acord. Comentariile TikTok au inclus oameni care își iubesc Jeep-ul sau care au recunoscut dificultățile întreținerii acestuia.

„Jeep-ul meu a mers 700.000 de km înainte să se strice,” a scris un comentator.

„Am două Jeep Wrangler, unul din 2016 și unul din 2008. Ambele au peste 100.000 mile. Niciun fel de probleme majore,” a adăugat un alt șofer.

„Am un Jeep Wrangler de 13 ani. Funcționează și acum,” a mai comentat altcineva.

Totuși, nu toți au avut noroc cu Jeep-urile lor.

„Jeep-ul meu costă 1.000 de dolari de fiecare dată când apare o problemă,” a confirmat un comentator.

„Da! Tocmai am dat 1.200 pe Jeep-ul meu! Îl urăsc, dar e plătit,” a mai spus altul.

„Ca proprietar de Jeep din 2023, care așteaptă reparații de la începutul anului, pot confirma,” a adăugat un alt comentator.

Cum stă Jeep-ul la capitolul fiabilitate?

Jeep a primit recenzii mixte de la șoferi, iar scorurile de fiabilitate reflectă acest lucru.

Raportul Consumer Reports a evaluat mașini din 32 de mărci pe criterii de siguranță, fiabilitate, teste de drum și satisfacția proprietarilor pentru 2025. Jeep a ocupat ultimul loc, cu un scor general de 46 din 100, scrie motor1.com.

Mai mult, raportul menționează că niciun model Jeep nu a primit recomandarea Consumer Reports. Majoritatea modelelor Jeep au primit doar două stele din cinci pentru fiabilitate.

Cu toate acestea, RepairPal consideră că Jeep nu este cea mai slabă marcă de mașini din punct de vedere al fiabilității. RepairPal i-a acordat 3,5 stele din 5, plasând-o pe locul 15 din cele 32 de mărci analizate.

Kelley Blue Book (ghid de prețuri auto) raportează că Jeep a avut rechemări semnificative în ultimii ani, inclusiv probleme la inflatoarele airbag-urilor, riscul de incendiu după accidente din spate și hacking de la distanță.

Care este costul mediu de întreținere pentru un Jeep?

„Modelele Jeep au un cost mediu de întreținere și reparații de aproximativ 11.690 de dolari în primii 10 ani de utilizare,” potrivit CarEdge. Aceasta înseamnă o medie anuală de 1.169 dolari, ceea ce se aliniază cu estimarea lui Dave.

RepairPal estimează însă că costul anual de întreținere al unui Jeep este de 634 de dolari.

Costul mediu anual pentru întreținerea unei mașini este de aproximativ 900 de dolari, conform ConsumerAffairs.

Toate aceste cifre sunt estimative și pot fluctua de la an la an.

Pentru a reduce costurile, este esențial să urmezi rutina corectă de întreținere a mașinii, inclusiv schimbarea uleiului, pentru a minimiza reparațiile viitoare, subliniază publicația.

