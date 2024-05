Ghid de supraviețuire pentru femei când duc mașina la service. "Te asigur că, dacă vrea să te țepuiască, te țepuiește”

Șoferii sunt îngroziți de momentul în care o defecțiune a mașinii îi aduce cu mașina la service. Prețurile sunt mari, iar adesea mecanicii identifică și alte probleme, în afară de cea inițială.

Mulți se plâng de lucrări prost executate și de înșelătorii. Situația pare mult mai complicată în cazul șoferițelor care ajung cu mașina la reparații.

Este tema de discuție deschisă de o femeie în mediul online, după ce a avut parte de mai multe experiențe neplăcute.

"Femeile si mecanicii auto"

Tânăra a încercat să afle de la alte șoferițe cum se descurcă atunci când ajung în astfel de situații.

"Femeie, 31 ani. Singura posesoare de carnet din cuplu. Total nepricepută la mașini. Când vine vorba de mers la service mă simt extrem de inconfortabil - nu doar pentru că mă depășește subiectul, dar și pentru că am avut experiențe aiurea (cotații de 3x mai mari, remarci nelalocul lor etc.)

Mai sunt și alte doamne și domnișoare în situația mea, fără un ajutor masculin (tată, soț) către care să delege?

Aș vrea să știu cum gestionați, vă rog!

P. S.: Mi-aș dori in special păreri/ povești din partea femeilor care trec prin asta. Dar mulțumesc și domnilor care trec pe aici cu un sfat", a scris aceasta pe Reddit.

"Se prind băieții care vor să va taxeze în plus"

Postarea a strâns 200 de comentarii, multe din partea bărbaților. Opinia generală este descurajantă.

"Dacă te consolează cu ceva, li se întâmplă și masculilor nepasionați de mașini.

Pe mine mă ia o femeie cu ea când își duce mașina la service doar ca să evite cotațiile aiurea și gesturile nepotrivite. Când vine Gigel și zice care e buba mă prefac că știu despre ce vorbește și pun niște întrebări de umplutură. Dacă lumea tot presupune că dacă îs bărbat, ar trebui să mă pricep, măcar să se aleagă cineva cu ceva din asta."

"Al meu zicea că și bărbații sunt în ipostaza asta, am crezut că doar îmi da cu flit", a răspuns autoarea postării.

"Întrebările alea de umplutură sunt cam degeaba, se prind băieții care vor să va taxeze în plus".

"Multora le place să se audă vorbind și dacă pui întrebările potrivite vor crede că au o conversație reală, nu un monolog. Merge. Sau nu merge și am dat doar de oameni cinstiți care au crezut că sunt eu încrezut."

"Să vină cu tine măcar ca recuzită"

"Te asigur că, dacă vrea să te țepuiască, te țepuiește, că tu crezi că ai scăpat datorită întrebărilor e doar coincidență. Însă sunt cazuri când chiar tre să schimbi multe și unii nu au timp să explice tot și poți crede că dau țeapă. Sau sunt unii care fac ce zici gen spălat capacul admisie și ți-l spală, când, de fapt, la modelul respectiv nu se spală se schimbă că riști să se desprindă bucăți să strici altceva că spălătură aia nu ia tot. De aia teoretic tre să mergi la service dedicat pentru mărcile mai pretențioase gen în afara de vag".

"Să vină cu tine măcar ca recuzită. Nu contează că nu știe, aia la service nu știu ce știți sau nu știți voi. Să pară încrezător și să nu îi zică ăluia că nu are habar și nici carnet. Mecanicul nu are de unde să știe că el nu are carnet, poate ai condus tu că el a băut o bere. Ideea e să fie acolo, în RO femeie singură la service e nasol. I know, nu ar trebui".

"Eu, mascul, mă duc de ani de zile la service-ul unei doamne. Service-ul e țiplă, nu duc niciodată nici o piesă, cumpără ei ce e nevoie și în 90% din cazuri mașina e gata in aceeași zi. Nu am stat niciodată să păzesc mașină și nu m-am simțit fraierit. Am fost mereu tratat foarte bine, atât pe vremuri când aveam o rabla de 20 de ani, și acum când am mașini noi. Mecanicii sunt aceiași, deci doamna cred că îi tratează bine. Nu e cel mai ieftin service, dar nici foarte scump."

"Eu m-aș apuca să citesc despre mașini și să iau cotații de piese de pe net. M-aș duce îmbrăcată într-un trening larg mestecând ciungă. O să obții prețul corect."

"Nevastă-mea se descurcă mai bine decât mine la mecanici"

"Caut recenzii, cer opinia persoanelor din cercul meu și merg prin prisma recomandărilor."

"Pfff nevastă-mea se descurcă mai bine decât mine la mecanici. Mie nu îmi place să ma tocmesc, cât zice omul, atâta ii dau. Neah…la ea nu merge așa de ușor…vrea să știe tot… Acum vreo 10 ani nu eram in țară și i-am făcut procura să vândă o mașină pe care nu o mai foloseam. Asta a implicat să ii facă și itp-ul. Am vb cu un prieten și ăla mi-a dat un service mai lax…s-a dus a făcut itp-ul. Am întrebat-o și eu cat le-a lăsat la oamenii aia…cică ce să le las? Nu ai vorbit tu cu ei? Pfff păi eu am vorbit să te ajute…dar s-a gândit nimeni că pe ochi frumoși. Socru are 2 mașini…ea este cu comandatul de piese, are un magazin, deja știu aia despre ce mașini este vorba, doar întreabă care dintre ele."