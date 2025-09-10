O femeie a dus mașina la service la o zi după ce i-a pus cauciucuri noi. Mecanicul, șocat de ce a găsit sub autoturism: „Asta m-a enervat cu adevărat” VIDEO

Postarea unui mecanic a devenit virală după ce a expus ceea ce consideră o lipsă de onestitate în lumea reparațiilor auto.

Sparks (@sparkscarcare) a filmat un TikTok în timp ce lucra la mașina unei femei care își montase cauciucuri noi într-un alt service, cu o zi înainte. Când s-a uitat dedesubt, a descoperit mai multe probleme serioase pe care service-ul anterior, cel puțin oficial, nu le-ar fi comunicat clientei.

În videoclip, el critică „service-urile de anvelope și de schimb ulei” care pun profitul rapid înaintea siguranței șoferilor. Sparks susține că inspecțiile obligatorii și certificările mai stricte ar putea preveni trecerea pe drum a vehiculelor nesigure. „De ce nu există inspecții obligatorii pentru mașini?” apare în textul videoclipului. Până acum, videoclipul a strâns peste 581.600 de vizualizări.

Ce s-a întâmplat?

Sparks prezintă problemele mașinii femeii, evidențiind defecțiuni care o fac aproape imposibil de condus. El arată că „bara de direcție se desprinde” și „bilele articulațiilor sunt slăbite”, printre altele, probleme care nu au fost raportate de service-ul care i-a montat cauciucurile noi. „Asta m-a enervat cu adevărat”, spune Sparks. „Dacă clienților nu le pasă, e treaba lor. Dar cel puțin să fie informați.”

El subliniază că onestitatea permite clienților să ia decizii în cunoștință de cauză despre a repara sau a înlocui piesele.

De asemenea, critică service-ul pentru că nu a recomandat o aliniere sau verificarea suspensiei și componentelor de direcție, esențiale pentru siguranța la condus.

„Știu că majoritatea oamenilor cred că lucrul la mașini e simplu”, spune el. „Nu e așa, prieteni. Eu chiar sunt mândru de meseria mea, iar siguranța e prioritatea noastră numărul unu aici.”

Încheie cu un mesaj pentru alți mecanici: „Hai, băieți. Pur și simplu faceți o treabă mai bună.” De asemenea, subliniază nevoia de mai multe certificări.

Cine e cu adevărat vinovat?

Comentatorii videoclipului au avut opinii împărțite. Unii au apărat mecanicii, spunând că clienții ignoră adesea avertismentele sau presupun că li se încearcă vânzarea unor lucruri inutile.

Alții au fost șocați că mașina era încă condusă.

„Acea mașină e periculoasă pe drum.”

„În majoritatea Europei, această mașină nu ar fi permisă legal pe stradă.”

Unii au punctat că, chiar și atunci când clienții sunt informați, mulți nu își permit să repare problemele, scrie motor1.com.

„Reparațiile auto au scăpat complet de sub control. Parcă toate costă peste 1.000 de dolari.”

„Mergi doar pentru cauciucuri sau schimb ulei, te aștepți la 40-100 $, și apoi vin și spun că ai nevoie de asta, asta și asta, și e 2.000 $.”

Motor1 a încercat să contacteze Sparks prin mesaj direct pe TikTok. Articolul va fi actualizat dacă acesta răspunde.

