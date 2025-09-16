Un mecanic a spart parbrizul mașinii unui client în timpul unei reparații de rutină. Cine trebuie să plătească? Dezbaterea lansată de proprietarul unui service auto VIDEO

O înlocuire obișnuită a amortizoarelor la un service auto s-a transformat într-o greșeală costisitoare când mâna unui mecanic a alunecat în momentul nepotrivit. Proprietarul service-ului pune o întrebare importantă: cine ar trebui să suporte costurile atunci când se întâmplă accidente în garaj.

Utilizatorul TikTok @shittytire, care conduce City Tire în Batesville, din Mississippi, a relatat incidentul nefericit într-un videoclip de un minut care a strâns peste 2.400 de aprecieri și a stârnit o dezbatere aprinsă despre răspunderea în locul de muncă.

„Tocmai i-am spart parbrizul acestui client încercând să punem niște amortizoare în față,” explică bărbatul în video, arătând parbrizul avariat al unui sedan. "Trebuia să dai jos brațele ștergătoarelor și panoul de protecție de la baza parbrizului ca să ajungi la el, și mâna tipului meu a alunecat și a lovit chiar la baza parbrizului. Dacă era doar un centimentru mai jos, ar fi fost bine."

Daunele au fost semnificative — parbrizul s-a crăpat „până în partea de sus,” necesitând înlocuirea completă.

Un șef care își acoperă angajații

Ceea ce face această poveste demnă de menționat nu este doar accidentul, ci modul în care proprietarul City Tire a gestionat situația. În loc să dea vina pe angajat și să-i solicite să plătească, el și-a asumat responsabilitatea pentru greșeală.

„Evident, noi o să reparăm pentru client. Nu va trebui să plătească niciun ban, dar știu că unele locuri își fac angajații să plătească. Eu nu fac asta,” a spus proprietarul. „Dacă se întâmplă un accident în timpul muncii și cineva strică ceva, eu plătesc. Eu acopăr costul.”

Proprietarul service-ului a precizat că politica lui are totuși unele limite: „Acum, dacă e ceva complet neglijent și tot așa, s-ar putea să îi fac să plătească… adică dacă fac ceva chiar prostesc, atunci da, dar de cele mai multe ori eu acopăr costul.”

Realitatea legală

Deși abordarea lui poate părea generoasă, ea este de fapt mai aproape de legislația federală în domeniul muncii decât ar crede mulți.

Potrivit experților juridici și Departamentului Muncii din SUA, angajatorii pot deduce din salariul angajaților doar dacă aceștia au semnat anterior un acord în acest sens — și chiar și atunci, doar dacă deducerea nu scade salariul sub salariul minim pe economie.

Asta înseamnă că multe service-uri care percep de rutină angajaților daunele accidentale în timpul reparațiilor ar putea acționa în afara cadrului legal federal.

Reacțiile stârnite

Videoclipul a atras atenția mecanicilor și proprietarilor de service-uri de pe rețelele sociale, mulți împărtășindu-și propriile experiențe și opinii despre politicile în caz de accidente la locul de muncă.

„Este ilegal să faci angajații să plătească daunele produse în timpul unei reparații, chiar dacă angajatul a fost neglijent. În astfel de cazuri, folosești departamentul HR pentru a lua măsuri, iar dacă devine un obicei, poți concedia legal.”

Alții au împărtășit povești despre angajatori mai puțin înțelegători. „Am lucrat la service-uri când am început, și orice greșeală trebuia plătită din buzunar. Era groaznic, dar acum nu mai fac greșeli.”

Mulți au apreciat modul în care autorul postării gestionează angajații. „De îndată ce începi să faci tehnicienii să plătească pentru tot, nu vor mai vrea să lucreze. Accidente se întâmplă, înveți din ele și mergi mai departe.”

„Se întâmplă lucruri. Ești un șef bun.”

Un alt comentator a pus problema în termeni de afaceri: „100% responsabilitatea proprietarului. Costul unei afaceri presupune asumarea riscului ca un angajat să facă o greșeală.”

Încrederea funcționează în ambele sensuri

Videoclipul amintește că în industria reparațiilor auto, încrederea este reciprocă: clienții au încredere că service-urile își vor repara corect mașinile, iar angajații trebuie să aibă încredere că angajatorii nu îi vor pedepsi financiar pentru o greșeală sinceră ocazională, scrie motor1.com.

