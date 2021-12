De ce este obligatoriu ca firmele de pompe funebre sa ofere servicii funerare non stop?

Nimeni nu poate sti dinainte clipa mortii persoanelor dragi, dar, atunci cand un asemenea eveniment se petrece, orice om are nevoie de sprijin imediat. Pe langa durerea intensa resimtita, se vede confruntat cu o serie de obligatii impuse atat de legile statutului roman, cat si de credintele religioase personale. Tocmai de aceea, firmele de pompe funebre ofera servicii funerare non stop, la orice ora din zi si din noapte.

Ce prevad legile funerare speciale?

Exista legi funerare speciale, precum legea 102/2014 si ordonanta de urgenta 741/2016. Acestea precizeaza ca trupul neinsufletit nu poate ramane la domiciliul unde a avut loc decesul sau la unitatea sanitara privata (precum camin, azil de batrani sau centru de ingrijire) mai mult de doua ore de la momentul decesului. Pentru a respecta legea, este nevoie de o firma care furnizeaza servicii funerare non stop.

In ceea ce priveste transportul trupului neinsufletit, legea prevede faptul ca „prestatorul trebuie sa respecte normele de igiena in timpul transportului si inhumarii, pentru protectia sanatatii publice. Transportul in vederea inhumarii se realizeaza cu capacul sicriului inchis“. De asemenea, autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar trebuie sa detina autorizatie conform prevederilor legale.

Prevederi legale referitoare la procedura de imbalsamare

Dupa constatarea decesului, o firma de servicii funerare non stop se ocupa cu imbalsamarea trupului neinsufletit. Exista, de asemenea, o serie de prevederi legale ce reglementeaza acest aspect. Mai precis, procedura de imbalsamare este obligatorie in urmatoarele cazuri:

• cand familia alege sa expuna decedatul in locuri publice, precum case mortuare, case funerare, capele, cu capacul de la sicriu deschis;

• cand decedatul este transportat in scopul inhumarii intr-o alta localitate decat cea in care s-a produs decesul, la o distanta de minimum 30 de kilometri;

• cand, avand in vedere cauza medicala a decesului survenit in afara unitatilor sanitare, se impune imbalsamarea ca masura de profilaxie si reducere a riscului biologic, conform avizului epidemiologic al Directiei de Sanatate Publica Judetene sau a Municipiului Bucuresti.

Sunt prevazute, de asemenea, si situatii in care se interzice efectuarea procedurii de imbalsamare. Acestea sunt urmatoarele:

• anterior desfasurarii cercetarii judiciare, in cazurile in care, prin lege, se dispune autopsia medico-legala de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata;

• in cazul bolilor infectioase cu agenti biologici inalt patogeni, conform avizului epidemiologic al directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;

• in afara spatiilor autorizate pentru efectuarea imbalsamarii si tanatopraxiei conform prezentelor norme.

Toate aceste prevederi sunt respectate intocmai de o firma care asigura servicii funerare non stop.

Dispozitii generale referitoare la serviciile funerare

Legile emise de statul roman pornesc de la premisa ca oricine are dreptul la o inmormantare decenta si la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului.

La stabilirea locului de veci si organizarea funeraliilor, persoanele in drept si prestatorii sunt obligati sa colaboreze intre ei, sa tina cont de vointa exprimata pe timpul vietii de catre defunct sau, in lipsa acesteia, de apartenenta religioasa a defunctului.

Inmormantarea poate fi religioasa sau laica. Inmormantarea religioasa are loc cu respectarea canoanelor, obiceiurilor locului, traditiilor si regulamentelor cultului respectiv. In cazul inmormantarii laice, organizatorii stabilesc modul de desfasurare a procesiunii funebre.

Cu ajutorul unei firme care ofera servicii funerare non stop, toate aceste prevederi pot fi respectate intocmai. Astfel, persoana decedata are parte de o plecare demna din aceasta lume, iar familia si apropiatii de sentimentul datoriei implinite.

Articol realizat de www.iagency.ro

