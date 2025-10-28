Cum recrutează serviciile secrete ruse „agenți de unică folosință” în Germania. „Trebuie să ne pregătim pentru o escaladare a situației”

Agențiile de informații din Rusia recrutează agenți de „unică folosință” în Germania cu ajutorul Telegram și al altor platforme de socializare, pentru acte de sabotaj, provocare și supraveghere.

Chiar și un singur clic sau like pune utilizatorii în vizorul serviciilor secrete ruse.

„O escaladare a situației”

Președintele Serviciului Federal de Informații (BND), Martin Jäger, spune că în Europa domnește o „pace glacială” care „poate erupe oricând într-o confruntare aprinsă”.

Tot Jäger a mai spus la audierea publică anuală a șefilor serviciilor de informații din Bundestag că „trebuie să ne pregătim pentru o escaladare a situației”.

„Pericolele reprezentate astăzi de spionaj și sabotajul statelor autoritare au reprezentat mult timp o problemă foarte serioasă de politică de securitate”, a declarat deputatul Partidului Verde, Konstantin von Notz.

De asemenea, Von Notz a solicitat ca evaluările serviciilor de informații să fie „în sfârșit luate în serios” și să se organizeze acțiuni decisive împotriva amenințărilor tot mai mari, pe baza statului de drept.

„Agenți de unică folosință”

Kremlinul și-a intensificat războiul hibrid împotriva Occidentului de la invazia în Ucraina prin tăierea cablurilor de la Marea Baltică, survolarea Ucrainei cu drone, lansarea de colete-capcană și alte acte de spionaj și sabotaj.

O parte dintre aceste atacuri hibride sunt realizate de „agenți de unică folosință”, ce mai sunt cunoscuți și sub denumirea de „agenți de nivel scăzut”.

Aceste persoane sunt angajate pentru o sumă mică de bani, prin intermediul rețelelor sociale, pentru a comite acte minore de sabotaj, cum ar fi fotografierea infrastructurii critice sau militare, atacuri incendiare sau graffitiuri provocatoare.

Recrutări pe Telegram

Aplicația Telegram este des folosită pentru a angaja „agenți de unică folosință”. Platforma permite utilizatorilor să se alăture canalelor publice și să trimită mesaje private. Pe Telegram se găsesc numeroase canale proruse cu mii de abonați, precum canalul bloggeriței sancționate de UE, Alina Lipp.

Canalul lui Lipp, „Știri din Rusia”, are peste 175.000 de abonați care citesc în mod regulat conținutul ei, în care răspândește narațiuni rusești.

Alina Lipp traduce conținut din chat-urile în limba rusă în germană, ca mai apoi să răspândească „informațiile” mai departe în grupuri și canale în limba germană.

Lipp s-a transformat repede în una dintre cele mai influente voci proruse de pe Telegram în țările vorbitoare de limbă germană după începerea conflictului din Ucraina.

În cadrul unei investigații Correctiv s-a descoperit că în jurul canalului ei s-a format o rețea de chat-uri Telegram rusești și germane, ce partajează conținut între ele.

Grupurile respective funcționează ca niște camere de ecou pentru propaganda prorusă, unde nu mai apar și alte perspective.

Canalele Telegram distribuie în general videoclipuri, știri și alte informații, adesea despre războiul din Ucraina sau alte subiecte, precum migrația în Europa sau tratamentul refugiaților ucraineni. Multe canale oferă și opțiunea de a comenta postările sau de a le aprecia.

Cum sunt monitorizați utilizatorii

Conform expertului cibernetic ucrainean Kostyianin Korsun, acest lucru pune utilizatorii în vizorul agențiilor de informații rusești. Astfel pot urmări conversațiile de pe canalele Telegram, pot identifica utilizatorii și administratorii prin intermediul ID-urilor și pot urmări ce canale accesează.

„Acest lucru creează automat profiluri detaliate a milioane de oameni”, a declarat Korsun pentru Euronews.

Se pare că un software specializat ar permite serviciilor rusești să monitorizeze simultan mii de canale și să hotărască cât de loiali sunt utilizatorii față de Rusia sau ce poziție politică adoptă.

„Pe această bază, este posibil să se estimeze câte persoane ar putea fi de interes pentru serviciile de informații rusești”, mai spune expertul în cibernetică.

Contactul inițial

Următorul pas este contactul inițial, iar comunicarea se mută pe aplicații mai sigure.

Dacă un canal Telegram postează regulat conținut pozitiv despre Rusia sau conflictul din Ucraina, serviciile de informații pot identifica și eticheta utilizatorii. Apoi, aceștia sunt contactați și uneori recrutați.

„În această fază, accentul inițial se pune pe evaluarea psihologică: ar putea persoana să adune informații, să facă fotografii sau chiar să ofere sprijin operațional? Dacă cineva este considerat potrivit, comunicarea se schimbă de la Telegram la aplicații de mesagerie mai sigure, cum ar fi Signal sau Wire. Contactul inițial are loc adesea prin Telegram, deoarece platforma este deschisă – pașii ulteriori au loc prin canale criptate”, explică Korsun.

Și agențiile de informații germane sunt familiarizate cu rețelele de socializare ca platformă de recrutare.

Potrivit Telegram, „este imposibil ca oricine altcineva decât proprietarii canalului să își identifice abonații.

De asemenea, este imposibil să vezi o listă a canalelor pe care le urmărește un utilizator”.

