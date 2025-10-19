Orban spune că Nicușor Dan nu poate numi „chiar pe cine vrea el” la șefia serviciilor de informații

Ludovic Orban spune că Nicușor Dan nu poate numi chiar pe oricine la șefia serviciilor de informații. FOTO Facebook/Nicușor Dan

Ludovic Orban, consilier al şefului statului, afirmă că spre deosebire de predecesorii săi, preşedintele Nicuşor Dan „nu poate numească chiar pe cine îşi doreşte el” la şefia serviciilor de informaţii. „Pentru că trebuie aprobat în Parlament şi aici sunt destui în partidele politice care au idei”, argumentează Orban.

Ludovic Orban a afirmat, duminică seară, într-o emisiune la B1 Tv, că „problema” privind numirile şefilor serviciilor de informaţii „nu e foarte simplă”, iar preşedintele Nicuşor Dan este într-o situaţie „complet diferită” faţă de predecesorii săi.

„Nicuşor Dan nu poate numească chiar pe cine îşi doreşte el pentru că trebuie aprobat în Parlament şi aici sunt destui în partidele politice care au idei şi care nu înţeleg că totuşi şefii serviciilor trebuie să nu aibă haină politică. (...) Nimeni nu va recunoaşte public nimic dar, în realitate, sunt destui în formaţiunile politice care au astfel de idei şi care s-ar bucura să poată să nominalizeze pe cineva din tabăra lor în conducerea serviciilor”, a afirmat Ludovic Orban.

Acesta a menţionat că, pe lângă identificarea unor potenţiali oameni care să corespundă exigenţelor exercitării funcţiilor de şefi ai serviciilor secrete, şeful statului „cumva trebuie să ţină cont şi de situaţia la nivelul Parlamentului”.

